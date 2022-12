FC Bosporus: Glas halbvoll oder halbleer?

Alle waren gespannt gewesen vor dem gestrigen Spiel des SSV Erkrath beim FC Bosporus an der Fährstraße. Würde man noch einmal einen Offenbarungseid erleben wie letzten Sonntag in Lintorf oder würde sich die Mannschaft am Riemen reißen? Nun, nach dem 2:2 gingen die Meinungen auseinander. Die Das-Glas-ist-halbvoll-Optimisten waren zufrieden mit der kämpferischen Leistung des Bosporus, damit, dass man den SSV Erkrath über weite Strecken beherrscht hatte und dass man kurz vor Spielende den verdienten Ausgleich noch erzwungen hatte. Die Das-Glas-ist-halbleer-Pessimisten waren unzufrieden mit der fehlenden Effizienz vor dem Tor, damit, dass der letzte Pass viel zu selten angekommen war und waren sauer auf manche Spieler, die einen Haken zu viel schlagen und den Ball verlieren, anstatt den simplen Pass zum besser postierten Mitspieler zu spielen. Einig waren sich alle, dass die Leistung gegenüber dem Lintorf-Desaster deutlich verbessert war und dass man die beiden Spiele vor Weihnachten dringend nutzen sollte, um noch den einen oder anderen Punkt zu holen.