FC Bosporus: Ganz gechillt an die Tabellenspitze

Den Nichtantritt von Urdenbach nutzte der Bosporus heute zur Gegnerbeobachtung und natürlich war das Duell der beiden bisher gleichsfalls verlustpunktfreien Rivalen Türkgücü Ratingen und VfL Benrath das bevorzugte Ziel. Dabei gab es zwei Überraschungen zu bestaunen, nämlich überraschend starke Benrather und überraschend schwache Ratinger, die mit der 1:3-Heimniederlage noch gut bedient waren. Kicken können die Benrather allerdings besser als Rechnen. Im Schlußkreis nach dem Spiel erklang der altbekannte Ruf "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hei, hei!", Spitzenreiter mit 9 Punkten und einer Tordifferenz von +10 ist allerdings der Bosporus ...:-)