FC Bosporus: Fast wieder in der Spur

Die beiden Trainer waren sich bemerkenswert einig: Beide lobten das hohe Niveau des Spiels, ihr eigenes Team (so soll es sein), aber explizit auch die Mannschaft des Gegners. Dementsprechend waren beide auch mit der Punkteteilung zufrieden. Andere Experten hatten das Spiel etwas anders gesehen, nämlich mit einer Mannschaft aus Gerresheim, die 60 Minuten ziemlich überlegen war. In der ersten Halbzeit hatte vor allem ein hellwacher Luca Meyer im Bosporus-Tor und auch etwas Glück die Führung der Gerresheimer verhindert. Nach der Pause konnte der Bosporus das Spiel ausgeglichener gestalten, brauchte aber erst wieder ein Gegentor, um richtig aufzuwachen. Zum Glück gelang der Ausgleich (s.o.) relativ schnell und ab dann wogte das Spiel hin und her. Beide Mannschaften hatten noch Chancen, wobei Gäste-Torhüter Pascal Carla kurz vor Schluss noch einen eigentlich unhaltbaren Schuß von Erdem Tanrikulu aus dem Winkel fischte. Aber ein Heimsieg des Bosporus wäre dann doch zu schmeichelhaft gewesen.