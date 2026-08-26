FC Bosporus: Etwas wackelig, aber verdient

Es war dem Bosporus deutlich anzumerken, so richtig wusste man nach den beiden Auftaktniederlagen in der Liga nicht, wo man steht. Die Werstener kannten diese Ergebnisse natürlich auch und witterten ihre Chance. So dauerte es lange, bis sich der Bosporus von Druck der Werstener befreien konnte und eigentlich fiel auch das Bosporus-Führungstor aus heiterem Himmel. Innenverteidiger Bilal Mouhia hatte sich mit nach vorne geschlichen und einen Freistoß aus dem Halbfeld gefühlvoll mit dem Kopf verlängert. Das führte zu einer gewissen Befreiung im Spiel des Bosporus, aber immer wieder schlichen sich auch die Unsicherheiten der letzten beiden Wochen in der Defensive ein und man erlaubte dem Gegner zu viele Torchancen. Ein SV Wersten von vor 2-3 Jahren hätte diese erbarmungslos genutzt, aber den heutigen Werstenern ist der Aderlaß der letzten Monate doch anzumerken. Mit dem 0:2 von Neuzugang Layth Aljawabra schien das Spiel dann endgültig entschieden. Aber der Bosporus machte es noch einmal spannend, ließ kurz vor Schluss den Anschluss zu und musste sich gegen die Schlussoffensive der Werstener stemmen, brachte das Spiel dann aber letztendlich verdient über die Zeit.