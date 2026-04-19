FC Bosporus: Eingeschläfert!

Mit einer besonders raffinierten Taktik war der DSC II heute gegen den Bosporus angetreten. Die Hausherren erweckten einfach zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, als würden sie sich noch mit Macht gegen den drohenden Abstieg stemmen. Das ganze sah eher nach gepflegtem Sommerfußball aus und so, als wolle man sich freundlich-fair aus der Klasse verabschieden. Fatalerweise fiel der Bosporus auf diesen Trick herein und eine über weite Strecken tief schlafende Bosporus-Defensive erlaubte den Hausherren drei Treffer. Da die Bosporus-Offensive zwar bemüht war, aber viele Chancen ungenutzt ließ, stand am Ende eine Niederlage, die alle Beteiligten des Bosporus ziemlich fassungslos hinterließ.