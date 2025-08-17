FC Bosporus: Einerseits/Andererseits

Einerseits hat der Bosporus einen neuen Trainer, der mit der Empfehlung des A-Liga-Aufstiegs mit Hilden-Ost gekommen ist. Andererseits hat der Bosporus mit Kemal Demir denjenigen Trainer verloren, mit dem der bisher größte Erfolg der Vereinsgeschichte gelungen ist, nämlich die Herbstmeisterschaft in der Saison 23/24.

Einerseits hat der FC Bosporus eine starke Vorbereitung gespielt, mit zwei Siegen in drei Spielen gegen Bezirksligisten. Andererseits gab es letzte Woche eine mehr als grottige Halbzeit beim Spiel gegen den DSC 99.

Einerseits hat der Bosporus eine ganze Reihe von Spielern geholt, die auch schön höherklassig gespielt haben. Andererseits hat der Bosporus mit Levent Olgun seinen langjährigen Kapitän und mit "Zekri" Cerkini seinen letztjährigen Torschützenkönig verloren und eigentlich braucht man Zeit um sich einzuspielen und eine neue Hierarchie innerhalb der Mannschaft auszutarieren.

Bei heutigen Spiel gegen RW Lintorf dominierte allerdings ganz klar das "Einerseits". Konzentriert, diszipliniert, laufstark und technisch hoch überlegen war der Bosporus. In der Bosporus-Startelf standen gleich fünf Neuzugänge, mit Demba Doumbia (s. oben, elegant mit der Hacke) und Eren Bilgicli waren auch prompt zwei davon unter den Torschützen. Die Lintorfer hielten anfangs gut dagegen, fügten sich dann aber bald in ihr Schicksal. Untrügliches Zeichen: Je länger das Spiel dauerte, umso mehr mäkelten sie am Schiedsricher herum. Das lenkt zwar gut von den eigenen Schwächen ab, hat aber im Fußball noch nie etwas geholfen. Wenn es etwas an der heutigen Leistung des Bosporus zu bemäkeln gibt, dann nur die Tatsache, dass man die fußballerische Überlegenheit nicht noch in ein paar zusätzliche Tore umgemünzt hat.