FC Bosporus: Eine unnötige Niederlage

So richtig viel falsch gemacht hat der Bosporus heute eigentlich nicht beim SV Wersten. Im Gegenteil, man hatte die Gastgeber über weite Strecken im Griff und erlaubte ihnen gerade mal zwei gefährliche Torchancen, in der zweiten Halbzeit (und selbst in Unterzahl) sogar keine einzige mehr. Warum man trotzdem nicht als Sieger vom Platz gegangen war, hatte drei Gründe: Erstens war man dann doch etwas fahrlässig mit den herausgespielten Chancen umgegangen, zweitens hatte man auch Pech (einmal klärte die Latte für die Werstener) und drittens hatte Heimtorhüter Jakob Bongers einen Sahnetag erwischt und 2-3 eigentlich unhaltbare Schüsse gehalten. Für den Bosporus gilt es also, das Positive aus diesem Spiel mitzunehmen: In 8 von 10 Fällen gewinnt man dieses und alles ist gut.