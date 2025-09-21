FC Bosporus: Eine erste kleine Krise?

Beide Mannschaften waren nach den deutlichen Niederlagen der Vorwoche heute um Wiedergutmachung bemüht. Die Pläne waren aber unterschiedlich, der Bosporus wollte möglichst schnell das Spiel für sich entscheiden, dem SC D-West ging es vor allem um die Verhinderung von Gegentoren. Am Ende war der Plan der Hausherren aufgegangen und daher jubelten sie nach Spielende, während die Bosporus-Spieler mit hängenden Köpfen vom Platz schlichen. Das ganze Spiel war der Bosporus eindeutig feldüberlegen gewesen, aber viel zu selten war der letzte Pass angekommen und wenn, dann gingen die Schüsse reihenweise weit am Tor vorbei. Am Schluss musste man beim Bosporus mit dem Unentschieden zufrieden sein und sogar etwas Trost spendete der Blick auf die anderen Plätze. Trotz zweier sehr bescheidener Spiele ist man immernoch Tabellenzweiter. Allerdings sollte man sich nicht noch mehr solche Spiele wie das heutige leisten, denn sonst wird es bald in Richtung Tabellenmittelfeld gehen.