FC Bosporus: Eine alte Bekannte ist zurück

Die beiden letzten Spielzeiten hat der FC Bosporus auf den Plätzen 2 und 5 abgeschlossen, im wesentlichen mit derselben Mannschaft, die auch derzeit auf dem Platz steht. Wie kann es also sein, dass man mit dieser Mannschaft, die jetzt eigentlich besser eingespielt und damit noch stärker sein sollte, im Tabellenkeller steht? Nun, neben der häufig beklagten Verletztungsmisere hat sich irgendwann in diesem Sommer leider auch die "Bosporus-Wucht" verflüchtigt, die die Mannschaft durch die letzten beiden Spielzeiten getragen hat: unbedingter Siegeswille, Härte gegen sich selbst und den Gegner und das Selbstbewusstsein, jederzeit ein Tor schießen und auch spät Spiele noch drehen zu können. An die Stelle dieser Siegermentalität war in der Vorrunde eine gewisse Verzagtheit getreten, in den letzten Minuten hat man in vielen Spielen noch Punkte abgegeben.