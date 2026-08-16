FC Bosporus: Ein Fehlstart?

Die Experten sind sich einig: Eine Reihe von Mannschaften in der Kreisliga A hat sich klug und planmäßig verstärkt (oder die starke Mannschaft aus der Vorsaison beisammen gehalten), so dass dieses Jahr 8-10 Mannschaften um den Aufstieg mitspielen können. Zu diesen gehören zweifellos auch der Bosporus und Tusa 06 und so durfte man auf das heutige direkte Duell gespannt sein. In der Tat konnte man ein Spiel zweier fußballerisch sehr guten Mannschaften beobachten. Ärgerlich für den Bosporus: Man scheiterte weder an fehlender eigener Klasse, noch an einer individuellen Überlegenheit des Gegners. Man machte anstattdessen wieder exakt diesselben Fehler wie im Auswärtsspiel der Vorsaison. Ein ums andere Mal ließ man sich vom schnellen Umschaltspiel der Hausherren überrumpeln und war zu fahrig und unorganisiert in der Defensive. Oder anders gesagt: Wer eine zweistellige Anzahl von Steilpässen in den freien Raum auf Dominic Abdel-Ahad zulässt, der muss sich nicht wundern, wenn er als Verlierer vom Platz geht.