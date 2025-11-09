FC Bosporus: Eigentlich alles richtig gemacht

Eine ziemlich unnötige Niederlage kassierte der Bosprus gestern im Heimspiel gegen Tusa 06. Fußballerisch, läuferisch und kämpferisch war man den Gästen überlegen und spielte ein klares Chancenplus heraus. Die Gäste konnten angesichts der Bosporus-Dominanz nur auf Fehler des Gegners warten, waren dann aber mit schnellem Umschaltspiel stets gefährlich. Leider konnte der Bosporus die vielen Chancen einmal mehr nicht nutzen und wurde dann (wie es die alte Fußball-Regel vorsieht) kurz vor Schluss mit dem Gegentor auch noch extra dafür bestraft. Einziger Trost: Wer sich so viele Chancen herausspielt, gewinnt in der Regel (und mit ein bisschen mehr Spielglück) seine Spiele und kann mit diesem Wissen auch mal solch eine unnötige Niederlage verkraften.