FC Bosporus: Drei Spiele, drei Siege

Zumindest was die Punkteausbeute angeht, ist der Bosporus makellos in die Rückrunde gestartet. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die drei Gegner allesamt im tiefen Tabellenkeller beheimatet sind, echte fußballerische Leckerbissen gab es nur in der zweiten Halbzeit gegen Tiefenbroich. Ansonsten tat sich der Bosporus, bei aller fußballerischen Überlegenheit, schwer gegen die jeweilig tief stehenden und zäh-diszipliniert verteidigenden Gegner. Positiv ist zu verbuchen, dass der Bosporus dabei stets geduldig geblieben war und an seine Chance geglaubt hat, anstatt das Heil im besinnungslosen Harakiri zu suchen. Besonders heikel war die Situation heute in Urdenbach. Ab der 70. Minute waren die Gastgeber beim Stand von 0:1 nur noch zu zehnt und häufig hat der Fußballgott bei solchen Gelegenheiten Spaß daran, der dezimierten Mannschaft die zweite Luft und das Ausgleichstor in der Nachspielzeit zu schenken. Das zumindest konnte der Bosporus verhindern.

Wieviel die drei Siege wert sind und wo es den Rest der Saison hingeht, wird sich in den nächsten beiden Spielen gegen den VfL Benrath und den SC Unterbach zeigen. Das werden dann Gegner auf anderem Niveau sein.