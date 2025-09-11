FC Bosporus: Die Serie hält

Die Vorzeichen für ein hochklassiges Pokalspiel waren gut gewesen. Beide Mannschaften hatten ihre ersten vier Ligaspiele gewonnen und wollten diese Serie weiter ausbauen. Die Tatsache, dass das den Breitscheidern eine Liga tiefer gelungen war, wollten diese mit großem Kampfgeist und hoher Laufbereitschaft ausgleichen. Das gelang ihnen in der ersten Halbzeit sehr gut. Bosporus-Trainer Mo Özdilek gönnte einigen Spielern aus der bisherigen Startelf eine Pause und bis sich die Neuen gefunden hatten, stand es bereits 2:0 für Breitscheid. Mit zunehmender Länge des Spiels wurde aber klar, dass die Breitscheider dieses Tempo nicht würden halten können und der Bosporus gewann Stück für Stück die Oberhand. Rechtzeitig vor Schluss gelang der Ausgleich und in der Verlängerung wurden die Breitscheider, inzwischen stehend k.o., regelrecht zerlegt. Ein schlechter Verlierer war der Breitscheider Torwart, der sich zu einem Faustschlag gegen einen Bosporus-Spieler hinreißen ließ. Er wird in den nächsten, für ihn fußballfreien, Wochen viel Zeit haben darüber nachzudenken, ob das beim Stand von 2:4 und nur noch 10 Minuten Spielzeit besonders clever war.