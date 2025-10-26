FC Bosporus: Die Geschichte von den beiden Aslans

Die normale Geschichte des Spiels ist schnell erzählt: Der Bosporus war aufgrund der sechs Tore des DSC II vom vorigen Wochenende gewarnt und lieferte daher ein sehr seriöse Vorstellung ab. Ärgern konnte man sich höchstens über den Blackout, der zum frühen Gegentor führte und darüber, dass man in der zweiten Halbzeit eine ganze Handvoll klarster Chanchen ungenutzt ließ.

Die besondere Geschichte des Spiels drehte sich jedoch um Schiedsrichter Batuhan Aslan. Der ist grade mal 20 und leitete sein allererstes Spiel in der Kreisliga A. Als wäre das nicht schon Aufregung und Druck genug (es war sogar noch ein Schiedsrichterbeobachter anwesend), stand auf Seiten des Bosporus auch noch Batuhans großer Bruder Furkan in der Mannschaft und es war klar, dass sich alle Beteiligten die Schiedsrichterleistung extra genau anschauen würden. Aber Batuhan Aslan meisterte die Sache souverän und war einer der besten Akteure auf dem Platz. Unumstrittener Höhepunkt: Die gelbe Karte, die Batuhan völlig zurecht und ohne mit der Wimper zu zucken dem großen Bruder zeigte ...