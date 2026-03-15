FC Bosporus: Der Tag des Özgür Beser

Was für ein Spektakel! Wer erinnert sich an einen Spieler, dem in einem einzigen Spiel zwei Fallrückzieher-Tore gelungen sind? Das Internet spuckt nur eine kleine Handvoll Beispiele aus, seit heute jedenfalls steht auch Bosporus-Spieler Özgür Beser in dieser Reihe. Dazu noch ein herrlicher Flugkopfball (s. oben) und ein "ganz normales" Tor. Da konnte es sich der Meister sogar leisten, auch einen Elfmeter zu verschießen (s. auch oben) ...:-)
Seinen Teil zum Spektakel trug allerdings auch der SC West bei. Laut Spielberichtsbogen mit vier Ersatzspielern angereist, war die Ersatzbank zum Spielbeginn gähnend leer, sogar Trainer Fabian Müller musste als Feldspieler ran. Als dann in der 35. Minute der erste und in der 65. Minute der zweite West-ler vom Platz musste (und beide nicht ersetzt werden konnten), war allen Beteiligten klar, wie das Spiel enden würde.
Sehr erfreulich: Fair und anständig blieb das Spiel bis zum Schluss. Der SC West hielt tapfer dagegen, ließ nie die Köpfe hängen und glaubte bis zum Schluss daran, wenigstens das Ehrentor erzielen zu können. Der Bosporus wiederum verzichtete ziemlich früh auf jegliche Triumphgesten und sonstige Mätzchen, die den Gegner hätten demütigen können und zollte so dem Gegner den ihm zustehenden Respekt!