FC Bosporus: Der Tag des Özgür Beser

Was für ein Spektakel! Wer erinnert sich an einen Spieler, dem in einem einzigen Spiel zwei Fallrückzieher-Tore gelungen sind? Das Internet spuckt nur eine kleine Handvoll Beispiele aus, seit heute jedenfalls steht auch Bosporus-Spieler Özgür Beser in dieser Reihe. Dazu noch ein herrlicher Flugkopfball (s. oben) und ein "ganz normales" Tor. Da konnte es sich der Meister sogar leisten, auch einen Elfmeter zu verschießen (s. auch oben) ...:-)

Seinen Teil zum Spektakel trug allerdings auch der SC West bei. Laut Spielberichtsbogen mit vier Ersatzspielern angereist, war die Ersatzbank zum Spielbeginn gähnend leer, sogar Trainer Fabian Müller musste als Feldspieler ran. Als dann in der 35. Minute der erste und in der 65. Minute der zweite West-ler vom Platz musste (und beide nicht ersetzt werden konnten), war allen Beteiligten klar, wie das Spiel enden würde.