FC Bosporus: Der dann doch noch geschriebene Bericht

Rückblick, Teil I: 15.03.2026, der SC West gastiert beim Bosporus. Nachdem sich bis zur 60. Minute zwei Spieler verletzt haben und der SC West nur noch zu neunt weiterspielen kann, macht der Bosporus spielerisch und sportlich alles richtig. Man hält das Tempo hoch, lässt den Gegner sich vollends müde laufen und schießt dann in der Schlußphase Tor um Tor, so dass am Ende ein 9:0-Sieg steht. Schon früh hört der Bosporus allerdings auf, seine Tore zu feiern, auch am Spielende vermeidet man alle Jubelgesten. Erstens gebietet das der Respekt vor dem Gegner, der bis zum Ende fair dagegengehalten und nie aufgesteckt hat, zweitens muss es eine Selbstverständlichkeit sein, gegen neun Gegner als Sieger vom Platz zu gehen.

Rückblick, Teil II: 02.04.2026, der Bosporus gastiert bei den Sportfreunden Gerresheim. Nachdem bis zur 60. Minute zwei Spieler vom Platz gestellt worden sind und der Bosporus nur noch zu neunt weiterspielen kann, machen die Gerresheimer spielerisch und sportlich alles falsch. Sie hören praktisch auf, Fußball zu spielen und verlassen sich nur noch auf Torwart Pascal Carla, der 3-4 Glanzparaden zeigen muss, um den Anschlusstreffer des Bosporus zu verhindern. Nach Spielende setzen die Gerresheimer dem ganzen dann die Krone auf: Anstatt sich still vom Platz zu schleichen, froh, dass man angesichts der nicht-Kreisliga-A-würdigen Leistung in der letzten halben Stunde und gegen neun Gegner nicht noch in die Bredouille gekommen ist, tanzen sie im Kreis und feiern sich.