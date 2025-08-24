FC Bosporus: Déjà-vu

Eine Mannschaft, die eine halbe Stunde gut mithält, der es dann aber allmählich klar wird, dass sie weder technisch noch läuferisch mit dem Bosporus mithalten kann und die dann zusehends resigniert. Exakt dasselbe wie letzte Woche gegen Lintorf hat der Bosporus heute in Tiefenbroich erlebt. Wichtiger Unterschied: Der Bosporus war heute vor dem Tor viel konzentrierter und hat den Tiefenbroichern die sechs Tore eingeschenkt, die man letzte Woche auch gegen Lintorf hätte machen müssen.

Alles in allem also ein gelungener Saisonstart, aber man muss beim Bosporus höllisch aufpassen. Lintorf und Tiefenbroich haben auch das jeweils zweite Spiel verloren und werden nicht um die Meisterschaft mitspielen. Der Bosporus wird es also noch mit deutlich stärkeren Gegnern zu tun bekommen, die dann auf Augenhöhe sein werden. Bis dahin kann man die Zeit nutzen und an dieser und jener Schlamperei arbeiten, die der Bosporus-Defensive in den beiden ersten Spielen eben auch passiert ist.