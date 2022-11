FC Bosporus: Das Siegen noch nicht verlernt

Alles war für das Ende der Serie siegloser Spiele bereitet: Es hatte am Freitag eine interne Aussprache im Mannschaftskreis gegeben, ein als Unruhestifter aufgefallener Spieler ist für immer aus dem Kader gestrichen worden und mit TURU II kam ein Gegner, der 13 seiner 15 bisherigen Saisonspiele verloren hatte. Dementsprechend war es dann auch kein Wunder, dass erst einmal alles in die falsche Richtung lief. Die TURU, angereichert mit 2-3 Spielern aus dem Umkreis der Oberliga-Mannschaft, legte los wie die Feuerwehr, ging bald in Führung und keiner weiß, was passiert wäre, hätte sie sich nicht durch eine Disziplinlosigkeit selber eines Feldspielers beraubt. So kämpfte sich der Bosporus zurück ins Spiel und gewann Stück für Stück die Oberhand. Irgendwann hatte man sich sogar daran erinnert, dass man nicht nur Fußball kämpfen, sondern auch spielen kann und tat das dann ausgiebig und zur Freude aller Beteiligten in der zweiten Halbzeit. Der Höhepunkt dabei war ein Solo von "Maschine" Mahmoud Conde, der am eigenen Strafraum in höchster Not klärte, sich den Ball schnappte, an 4-5 Gegenspielern scheinbar vorbeiflog und dann vom gegenüberliegenden Ende des Platzes eine Maßflanke auf den Kopf des mitgelaufenen Mitspielers setzte, der gar nicht anders konnte als einzuköpfen. So stand am Ende ein verdienter Sieg, der erst einmal für große Erleichterung sorgte, aber nicht viel wert sein wird, wenn man in den nächsten Spielen bis zur Winterpause nicht nachlegt.