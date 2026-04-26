FC Bosporus: Charaktertest nur halb bestanden

Nach einem Slapstick-Gegentor in der Anfangsphase musste sich der Bosporus heute früh entscheiden: Aufbäumen und die Aufholjagd beginnen oder das Spiel einfach herschenken, da es sowieso um nichts mehr geht. In der ersten Halbzeit entschied sich der Bosporus für's Herschenken und ließ sich von Schwarz-Weiß stellenweise vorführen, mit dem 0:3 zur Pause war man noch gut bedient. In der Pause gelang es Trainer Mo Özdelik dann, die Spieler bei der Ehre zu packen, dabei war seine Stimme durch die geschlossenen Türen bis auf den Platz zu hören. So konnte der Bosporus die zweite Halbzeit zumindest ausgeglichen gestalten und ein Debakel verhindern. Trotzdem muss sich der Bosporus die Frage gefallen lassen, warum man heuet so passiv-leidenschaftslos aufgetreten ist. In der Vorrunde hatte man bei Schwarz-Weiß das Spiel nach Pausenrückstand noch gedreht, aber davon war man heute weit entfernt gewesen.