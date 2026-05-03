FC Bosporus: Charaktertest diesmal bestanden

Respekt für den Bosporus: Nach dem halb hergeschenkten Spiel von letzter Woche war die Mannschaft heute zur Neuauflage des Charaktertests angetreten, den man letzte Woche nur so halb bestanden hatte. Wieder erlaubte man dem Gegner nach Aussetzern in der Defensive zwei schnelle Tore. Im Gegensatz zur Vorwoche gegen Schwarz-Weiß wurde aber sofort auf Attacke umgeschaltet und zur Halbzeit war der Rückstand wieder aufgeholt.

Auch in der zweiten Halbzeit erspielte sich der Bosporus ein klares Chancenplus und war feldüberlegen. Der Tusa gelang jedoch mit genau 3 Torchancen 3 Tore. Diese waren zugegebenermaßen makellos herausgespielte Konter, aber (und auch das gehört zur Wahrheit): So etwas gelingt der Tusa höchstens einmal in 3 Jahren, sonst würde man nämlich 3 Ligen höher spielen und nicht im Mittel3ttel der Kreisliga A festhängen. Pech für den Bosporus, dass er gerade an einem solchen Tag (an Tag 3 im Mai ...:-)) auf die Tusa getroffen war.