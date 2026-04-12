FC Bosporus: Beeindruckend!

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Mit der gleichen Energie, wie man letzte Woche (zu neunt!) am Schluss den Tabellenzweiten beherrscht hatte, trat der Bosporus heute gegen den FC Büderich II auf. Dieser kam dementsprechend bis zur 55. Minute kaum aus der eigenen Hälfte heraus und war mit dem zwischenzeitlichen 5:0 noch gut bedient. Erst als der Bosporus dann die Zügel etwas schleifen ließ, entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, aber natürlich war da alles schon längst entschieden.