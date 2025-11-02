FC Bosporus: Auswärtssieg oder Abbruch?

Unschön endete das heutige Spiel des Bosporus bei Schwarz-Weiß. Nach einer Rudelbildung und roten Karten gegen das Trainergespann und einen Spieler des Bosporus endete das Spiel mit ungewissem Ausgang. Laut Aussagen von Bosporus-Kapitän Maxwell K. Nuako Bona hatte der Schiedsrichter das Spiel aber nicht abgebrochen, sondern nur abgepfiffen, weil die Schwarz-Weißen dieses nicht zu Ende führen wollten. Offensichtlich waren die Schwarz-Weißen vom Verlauf des Spiels so frustriert, dass es ihnen nicht zu peinlich war, diesen letzten Trumpf noch zu ziehen. Aber egal wie das Spiel letztendlich gewertet wird, der Bosporus hatte mit einer Energieleistung nach einem 0:2-Halbzeitrückstand das Spiel noch gedreht und bei Abpfiff/Abbruch verdient mit 4:3 geführt. Es gilt also, auf dieser Leistung aufzubauen und sich über den sportlich makellosen Sieg beim direkten Rivalen zu freuen.