FC Bosporus: Auflösungserscheinungen

Null Punkte, 6:17 Tore, das ist die Bilanz des Bosporus aus den letzten vier Spielen. Besonders ärgerlich: In den letzten drei Spielen verdaddelte man jeweils die Anfangsphase und begann erst Fußball zu spielen, als man bereits 2:0 zurücklag. Dummerweise reicht es dann aber im folgenden nicht, dem Gegner ebenbürtig zu sein. Man muss stattdessen drei Tore mehr schießen als der Gegner, wenn man noch gewinnen will, hat dafür aber viel viel weniger Zeit. Eine Taktik, die nur in den seltensten Fällen aufgeht!

In der Vorrunde hat der Bosporus in den letzten fünf Spielen nur einen Punkt geholt, aber gerade ist die Mannschaft dabei, diesen Negativrekord noch zu unterbieten. Nach den Leistungen in den letzten Spielen scheinen drei weitere Niederlagen gegen Italia Hilden, TürkGücü Ratingen und den TuS Gerresheim durchaus im Bereich des möglichen.