FC Bosporus: Auf der allerletzten Rille

Die Kette der personellen Hiobsbotschaften beim FC Bosporus reißt nicht ab. Im Vergleich zur Rumpfmannschaft vom letzten Wochenende musste man noch einmal drei Ausfälle verkraften. Mit Orhan Markus Strunz und Kemalettin Demir standen gleich zwei Trainer in der ersten Elf, Präsident Baris Yilmaz konnte vor dem Spiel ohne Mühe zwei Hände voll verletzter Spieler aufzählen. Dafür schlug sich der Bosporus im gestrigen Spiel gegen den DSC 99 eigentlich ganz gut. Die Trainer hatten sich an die Innenverteidigung des letzten Spiels ohne Gegentore (lange her ...) erinnert und Mustafa Moradzadeh und Mahmoud Conde spielten stark, die von Ihnen geführte Defensive konnte den Gegner eine Stunde lang vom eigenen Tor fernhalten. Erst als Kraft und Konzentration irgendwann dann doch nachließen, setzte sich die spielerische Klasse des DSC 99 durch.



Für den Bosporus wird es in den nächsten vier Wochen gegen direkte Gegner aus dem Tabellenkeller darum gehen, die Abstände zum Tabellenmittelfeld nicht zu groß werden zu lassen. Dann könnte man in der Rückrunde, mit hoffentlich wieder kompletter Mannschaft, neu angreifen.