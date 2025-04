FC Bosporus: Am Schluss dann doch Sommerfußball

Offensichtlich hatten die Höseler am gestrigen Sonntag damit gerechnet, dass der Bosporus seine Saison austrudeln lässt und ihre eigenen Aufstiegsambitionen nicht weiter stört. Umso größer war dann die Überraschung, als der Bosporus genau das nicht machte, sondern ein Spiel auf Augenhöhe aufzog. Und wie so oft in solchen Situationen greifen sich dann Mannschaften nicht an die eigene Nase und stellen ihr Spiel um, sondern fangen an, am Schiedsrichter rumzumotzen, der sich das leider viel zu lang von den Höselern gefallen ließ.

Die Bosporus-Motivation reichte dann allerdings doch nur für eine Halbzeit und nach zwei Unkonzentriertheiten in der Abwehr gingen die Höseler in Führung. Als Hösel-Torwart Brandt in der 80. Minute einen Schuss klar hinter der Linie abfing, hätte er sich zum einen einen Fairnesspreis verdienen und zum anderen das Spiel noch einmal spannend machen können. Aber auf solche Aktionen hoffen nur unverbesserliche Fußball-Romantiker, die Höseler werden sich dagegen als "clever" rühmen ...