FC Borussia Brandenburg wird im Derby Meister, SG Sielow siegt 9:2

RSV Eintracht 1949 II – SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren 3:0

Mit einem 3:0-Heimsieg hat sich die zweite Mannschaft des RSV Eintracht 1949 gegen die Spielgemeinschaft aus Schönwalde, Perwenitz und Paaren durchgesetzt. Corvin Michalak brachte die Gastgeber in der 36. Minute in Führung, ehe Ardit Fazli in der 66. Minute das 2:0 nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Gianluca Regazzoni Fleitas mit dem Treffer zum 3:0 in der 75. Minute.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – Potsdamer Kickers 94 9:0

Ein wahres Schützenfest feierte der FSV 95 Ketzin/Falkenrehde gegen überforderte Potsdamer Kickers. Bereits nach einer Minute eröffnete Niclas Rogg das Torfestival. Es folgten ein Eigentor von Fabian Mißling (13.), Treffer von Elian Mario Nobis (35.), Leon Hipp (37.), Christopher Fuchs (42.) und ein Doppelpack von Marc Jankowiak (46./50.). Den Schlusspunkt setzte Leon Hipp mit seinen zweiten und dritten Toren des Tages in der 78. und 90. Minute. Ein 9:0 der absoluten Dominanz.

Caputher SV 1881 – SV Dallgow 47 0:3

Effizienz war der Schlüssel zum Auswärtserfolg des SV Dallgow 47 beim Caputher SV. Nico Karau traf in der 21. Minute zur Führung, ehe Onur Ugurlu in der 61. Minute auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut Karau mit seinem zweiten Treffer in der 81. Minute.

SG Eintracht Friesack – Werderaner FC Viktoria 1920 II 2:1

Es war ein spätes Aufbäumen, das sich für Eintracht Friesack bezahlt machte. Nachdem Julian Brandt die Gäste in der 79. Minute in Führung brachte, schlug Pascal Richter doppelt zu: In der 83. Minute glich er zunächst aus, nur eine Minute später vollendete er den Umschwung zum umjubelten 2:1-Siegtreffer.

SG Geltow – FSV Babelsberg 74 II 0:0

Ein intensives Spiel, doch ohne zählbaren Erfolg im Angriff: Die SG Geltow und die zweite Mannschaft des FSV Babelsberg 74 trennten sich torlos mit 0:0. Beide Teams kämpften um die Punkte, doch im Abschluss fehlte jeweils die letzte Konsequenz.

BSG Stahl Brandenburg II – SV Kloster Lehnin 1:3

Die Gäste aus Kloster Lehnin begannen stark und gingen durch Sebastian Galle in der 9. Minute in Führung. Max Rüdiger konnte zwar in der 22. Minute für Stahl ausgleichen, doch Max Stirkat avancierte mit einem Doppelpack in der 47. und 68. Minute zum Matchwinner für den SV Kloster Lehnin.

Fortuna Babelsberg II – FC Borussia Brandenburg 0:3

Im Derby bei Fortuna Babelsberg II hat der FC Borussia Brandenburg mit einem überzeugenden 3:0-Sieg die Meisterschaft vorzeitig perfekt gemacht. Florian Otto erzielte in der 55. Minute die Führung, bevor Lucas Witschel mit einem Doppelpack (60./80.) alle Zweifel beseitigte. 314 Zuschauer erlebten einen stimmungsvollen Nachmittag mit einem Titelgewinn für die Borussia.