FC Borussia Brandenburg nicht zu stoppen, SpG Briesen/Dissen dominiert

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

In einem dramatischen Spiel mit einem späten Herzschlagfinale setzte sich die SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren in letzter Sekunde durch. Felix Menzel brachte die Hausherren in der 35. Minute in Führung, ehe ein unglückliches Eigentor von Marlon Panitz (75.) den Ausgleich für Dallgow bedeutete. Doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit krönte Ramon Schulz einen energischen Schlussspurt mit dem umjubelten 2:1-Siegtreffer.

SV Kloster Lehnin – Werderaner FC Viktoria 1920 II 0:1

Trotz Heimvorteil musste sich der SV Kloster Lehnin gegen clevere Gäste aus Werder geschlagen geben. Lukas Krukow erzielte in der 34. Minute den entscheidenden Treffer. In der Nachspielzeit eskalierte die Partie: Erst sah Max Stirkat Gelb-Rot (90.), dann flog Lucas Lucke mit glatt Rot ebenfalls vom Platz – ein bitteres Ende für die Gastgeber.

ESV Lokomotive Potsdam – Fortuna Babelsberg II 1:8

Ein Torfestival, das aus Sicht von ESV Lok Potsdam in einem Albtraum endete. Zwar glich Perry Asongwe Onabid die frühe Gästeführung durch Kevin Bo Grundmann schnell aus (10.), doch dann brach eine Sturmflut über die Lok herein: Ben Vetter (12., 14., 56., 76.) glänzte mit vier Treffern, Dennis Weber traf doppelt (37., 43.), Niclas Donatz (78.) rundete ab. Trotz Unterzahl nach der Gelb-Roten Karte für Dmytro Voronchuk (45.) spielte Fortuna weiter gnadenlos nach vorn.

SG Blau-Weiß Pessin – SG Geltow 2:2

Ein packender Schlagabtausch zweier starker Mannschaften. Robert Gauch erzielte das 1:0 für Pessin (20.), doch Hannes Weiser antwortete für Geltow mit einem Doppelpack (28., 56.). Karim El Mahmoud rettete der Heimelf mit seinem Treffer in der 74. Minute zumindest einen Punkt.

SV Ziesar 31 – SG Eintracht Friesack 3:0

Eine dominante erste Halbzeit reichte dem SV Ziesar 31, um den Sieg früh einzutüten. Björn Schulz traf doppelt (4., 15.), bevor Sebastian Stephan in der 45. Minute zum 3:0-Endstand erhöhte. Danach verwalteten die Gastgeber.

FC Borussia Brandenburg – Caputher SV 1881 8:0

Ein wahres Offensivspektakel der Borussia, angeführt vom überragenden Julian Schwandt, der gleich fünfmal traf (3., 54., 57., 70., 80.). Dominik Bittner steuerte zwei Treffer bei (13., 38.), Florian Otto setzte den Schlusspunkt in der 84. Minute. Caputh fand keine Antwort auf den Brandenburger Torrausch.

Potsdamer Kickers 94 – BSG Stahl Brandenburg II 1:2

Die Gäste erwischten einen Traumstart: Ricardo-Isa Klassen traf doppelt binnen einer Minute (12., 13.). Jonas Elke verkürzte vor der Pause noch (44.), doch trotz aller Bemühungen gelang Potsdam kein weiterer Treffer.

FSV Babelsberg 74 II – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 2:1

In einer umkämpften Partie setzte sich die Zweite von Babelsberg knapp durch. Philipp Maus brachte die Gastgeber in der 42. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Adrian Hiller (67.) schlug Aaron Hagen Dix nur drei Minuten später zurück (70.) – und sicherte so die drei Punkte.

Kreisoberliga Niederlausitz

SpG TSV Cottbus/Groß Gaglow II – 1. FC Guben II 3:3

Was für ein wilder Schlagabtausch! Die Gäste legten los wie die Feuerwehr: Alexander Mauch traf in der 10. und 11. Minute doppelt und stellte früh auf 0:2. Doch die Hausherren ließen sich nicht abschütteln – Björn Schneller verkürzte in der 20. Minute und hielt sein Team im Spiel. Nach dem 1:3 durch Florian Lieske (58.) schien Guben auf der Siegerstraße, doch erneut Schneller (83.) und schließlich Paul-Julius Kosmalla in der 90. Minute sicherten der Spielgemeinschaft einen dramatischen Punkt.

SV Wacker 09 Ströbitz II – FSV Viktoria 1897 Cottbus 4:2

Ein Blitzstart und jede Menge Offensivpower brachten Ströbitz früh auf Kurs: Mohammed Amin Alfandi (3.) und Mohamad Dreiee (7.) sorgten für ein schnelles 2:0. Cottbus antwortete durch Lars Marten Arlt (22.) und Robert Kiesow (32.) mit dem Ausgleich, doch Alexander Julle (36.) und erneut Dreiee (65.) stellten den 4:2-Erfolg für Ströbitz sicher.

SpG Kausche/Drebkau – SpG Briesen/Dissen 0:6

Ein bitterer Nachmittag für Kausche/Drebkau: Max Halko eröffnete das Schützenfest mit Treffern in der 7. und 17. Minute. Christian Rinza erhöhte auf 0:3 (34.), ehe Halko (67.), Marcus Noack (75.) und erneut Rinza (80.) die Demontage komplettierten. Briesen/Dissen dominierte nach Belieben.

SV Borussia 09 Welzow – SpG Dissenchen/Haasow 3:0

Ein starker Auftritt der Gastgeber, die in der zweiten Halbzeit klar die Kontrolle übernahmen. Phillipp Meyer traf zum 1:0 (51.), Tim Boslau legte nach (70.) und Christoph Tschenz machte mit dem 3:0 in der 77. Minute den Deckel drauf.

FSV Spremberg 1895 – VfB Cottbus 97 3:3

Ein emotionales Auf und Ab: Lucian-Toni Tänzer brachte Cottbus früh in Führung (7.), doch Spremberg drehte das Spiel durch Jonas Laucke (27.) und Ansgar Urban (44.). Nur eine Minute nach dem Ausgleich durch Maurice-Andre Stein (65.) schlug Tänzer erneut zu (66.). Doch David Putzke hatte die passende Antwort – er sicherte Spremberg in der 73. Minute das Remis.

SG Sielow – SV Fichte Kunersdorf 3:0

Sielow ließ keine Zweifel aufkommen: Michael Krautzig traf in der 27. Minute zur Führung, Martin Dahm legte nur drei Minuten später nach. Justus Mehren setzte mit dem 3:0 in der 84. Minute den Schlusspunkt unter einen klaren Heimsieg.

SV Eiche Branitz – SpG Kahrener SV 0:2

Kahrener SV entschied das Spiel schon in der Anfangsphase: Nico Adomeit traf in der 7. Minute, Julian Lobedan erhöhte in der 19. Spielminute.

SG Blau-Weiß Schorbus – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 1:6

Groß Kölzig zerlegte Schorbus. Jonas Gryczman (4.), Stephan Klengel (11.), Nico Lehmann (25.), Eric Kube (61., 77.) und erneut Klengel (65.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Jasem Abod betrieb in der 82. Minute zumindest noch etwas Ergebniskosmetik.

