FC Borussia Brandenburg krönt Jubiläum in Potsdam

Das 30. Potsdamer Hallenmasters am heutigen Samstag hielt genau das, was sein Jubiläum versprach: Tempo, Dichte und Entscheidungen ohne Umwege. Zehn Herrenmannschaften spielten in der Sporthalle in der Heinrich-Mann-Allee im Zehn-Minuten-Modus um jede Szene. Nach 20 intensiven Gruppenspielen und vier Platzierungspartien setzte sich am Ende der FC Borussia Brandenburg im Finale mit 2:1 gegen die SG Grün-Weiß Golm durch. Zuvor hatte Fortuna Babelsberg im Spiel um Platz drei die SG Saarmund bezwungen. Das Turnier zeigte eindrucksvoll, wie wenig Abstand zwischen Triumph und Enttäuschung in der Halle liegt.

Jubiläum mit klarer Handschrift Die 30. Auflage des Potsdamer Hallenmasters blieb ihrer Linie treu. Zwei Fünfergruppen, jede Mannschaft vier Gruppenspiele, danach direkte Platzierungsspiele bis zum Finale. Kein Rechnen, kein Abwarten, sondern konsequente Entscheidungen auf dem Feld. Die kurze Spielzeit von zehn Minuten verlieh jeder Aktion Gewicht. Wer nicht sofort im Rhythmus war, verlor Boden – oft unwiederbringlich.

Gruppe A: Golm behauptet sich im engen Feld

Die Gruppe A entwickelte sich zu einem der spannendsten Teile des Abends. Die SG Grün-Weiß Golm sammelte acht Punkte bei 11:7 Toren und belegte Rang eins. Golm kam zu einem 4:1 gegen den Werderaner FC Viktoria 1920 und setzte sich auch gegen den FSV Babelsberg 74 mit 3:2 durch. Das 3:3 gegen Fortuna Babelsberg und das 1:1 gegen die SG Bornim zeigten jedoch, wie schmal der Grat war. Fortuna Babelsberg folgte mit sieben Punkten und 11:12 Toren auf Platz zwei. Der Werderaner FC Viktoria und der FSV Babelsberg 74 kamen jeweils auf sechs Punkte, während die SG Bornim mit einem Punkt das Tabellenende bildete.

Gruppe A: Tore, Wendungen und wenig Abstand

Auffällig war die Ausgeglichenheit hinter Golm. Fortuna Babelsberg gewann gegen Bornim 4:3 und gegen Werderan 2:1, musste aber eine deutliche 2:5-Niederlage gegen den FSV Babelsberg 74 hinnehmen. Werder wiederum setzte mit einem 3:1 gegen Bornim und einem 3:1 gegen den FSV Babelsberg 74 Akzente, blieb aber durch die Niederlagen gegen Golm und Fortuna hinter den Spitzenplätzen zurück. Die Tabelle blieb bis zum letzten Gruppenspiel offen.

Gruppe B: Borussia Brandenburg setzt ein Zeichen

In der Gruppe B war der FC Borussia Brandenburg das Maß der Dinge. Vier Siege aus vier Spielen, zwölf Punkte und ein Torverhältnis von 10:1 unterstrichen die Dominanz. Der knappe 1:0-Auftakt gegen die SG Geltow wurde gefolgt von einem 2:0 gegen Thossi & Friends, einem 2:1 gegen die SG Saarmund und einem klaren 5:0 gegen den Bredower SV 47. Dahinter sicherte sich die SG Saarmund mit neun Punkten Rang zwei. Geltow und Thossi & Friends kamen jeweils auf vier Punkte, Bredow blieb ohne Zähler.

Gruppe B: Klarheit an der Spitze, Kampf dahinter

Während Borussia früh Kurs auf das Finale nahm, entwickelte sich hinter Saarmund ein offener Kampf. Thossi & Friends punktete mit einem 2:0 gegen Bredow und einem 2:2 gegen Geltow, während Geltow mit einem 2:0 gegen Bredow und dem Remis gegen Thossi & Friends antwortete. Saarmund sammelte seine Punkte konsequent, unter anderem mit einem 5:1 gegen Bredow und einem 1:0 gegen Geltow.

Halbfinals: Favoriten bestätigen sich

Im ersten Halbfinale setzte sich der FC Borussia Brandenburg mit 2:1 gegen Fortuna Babelsberg durch. Die Partie war eng, aber Brandenburg behielt die Kontrolle. Das zweite Halbfinale gewann die SG Grün-Weiß Golm mit 2:1 gegen die SG Saarmund. Beide Gruppensieger bestätigten damit ihre Vorrundenleistung und zogen ins Endspiel ein.

Spiel um Platz drei: Fortuna meldet sich zurück

Im Duell um Rang drei traf Fortuna Babelsberg auf die SG Saarmund. Fortuna nutzte seine Chancen konsequent und gewann 2:1. Nach dem verpassten Finaleinzug war dies ein versöhnlicher Abschluss für ein Turnier, in dem Fortuna in der Gruppe A lange um die Spitze mitgespielt hatte.

Finale: Borussia behält die Nerven

Das Finale zwischen dem FC Borussia Brandenburg und der SG Grün-Weiß Golm bündelte den gesamten Turnierabend in zehn Minuten. Golm hielt dagegen, doch Borussia Brandenburg blieb effizient und gewann mit 2:1. Damit krönte Borussia eine starke Turnierleistung.