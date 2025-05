FC Bötzingen verkündet Wechsel von Stefan Gimbel und Levin Schmidt

Stefan Gimbel wechselt vom Landesligisten FC Wolfenweiler-Schallstadt zurück zu seinem Heimatverein dem FC Bötzingen. Bei den „Wölfen“ nahm er in über 50 Landesligaspielen eine tragende Rolle in der Innenverteidigung – sowie im defensiven Mittelfeld ein – und konnte nicht unerheblich zum Erfolg der letzen Jahre beitragen. Aufgrund seines Masterstudiums muss er seit geraumer Zeit etwas kürzer treten und kann das Pensum eines kaum vermeidbaren Aufstiegs in die Verbandsliga nicht mehr bewältigen.