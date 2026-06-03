– Foto: Hampe Manu

FC BoBo stellt neues Trainerteam vor:

Christoph Hampe übernimmt die 1. Mannschaft

Der FC BoBo hat die Weichen für die kommende Saison gestellt und präsentiert mit Christoph Hampe den neuen Verantwortlichen für die 1. Mannschaft. Unterstützt wird der gebürtige Bodenkirchener von Michael Erlmeier, der künftig als Co- und Torwarttrainer fungieren wird.Für Hampe ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Bereits von 2009 bis 2014 stand er beim FC BoBo an der Seitenlinie. Seine erste Amtszeit endete damals mit dem Aufstieg in die Kreisliga.

Zuletzt war Hampe vier Jahre lang beim TSV Neumarkt-St. Veit tätig und verpasst vor einem Jahr nur knapp den Aufstieg. Der Coach freut sich auf sein zweites Engagement beim FC BoBo. Sein Ziel ist es, neue Impulse zu setzen und gemeinsam mit der Mannschaft an den gesteckten Zielen zu arbeiten. Dabei legt er viel Wert auf eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen, ehrgeizigen Talenten.

Auch Michael Erlmeier wird seinen Teil dazu beitragen, die Mannschaft in der kommenden Saison weiterzuentwickeln. Gemeinsam möchte das Trainerteam die Spieler bestmöglich auf die anstehenden Aufgaben vorbereiten.