FC Blaubeuren peilt erneut die Spitze an

Ziel erreicht – und mehr Die Saison 2024/2025 war für den FC Blaubeuren eine rundum gelungene Spielzeit. Teammanager Darko Tomic blickt mit großer Zufriedenheit zurück: „Wir sind sehr zufrieden, haben all unsere Ziele erreicht. Wir haben die Qualifikationsrunde gut beendet und die Aufstiegsrunde sogar noch besser.“ Auch im Pokal sorgte der FC für Furore – bis zum späten Aus gegen den späteren WFV-Pokalsieger: „Im Pokal kamen wir weit und verloren dann gegen den WFV Pokalsieger“, so Tomic. Eine Niederlage, die man angesichts des Erfolgs des Gegners einzuordnen weiß.

Internationaler Härtetest zur Einstimmung

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit 2025/2026 ist bereits angelaufen – mit einem sportlichen Highlight zum Auftakt. Der FC Blaubeuren wird am IBFV-Turnier in Österreich teilnehmen. Dieses Turnier ist nicht nur ein Gradmesser auf internationalem Terrain, sondern dient auch als Teambuilding-Maßnahme und Standortbestimmung vor Saisonbeginn. „Das Turnier in Österreich ist ein echtes Highlight unserer Vorbereitung“, bestätigt Tomic.

Der Blick nach vorne

Auch in der kommenden Saison will der FC wieder ganz vorne angreifen. Die Marschroute ist klar: „Wir wollen genau das abrufen, was wir diese Saison auch schon gezeigt haben – und ganz oben mitspielen“, formuliert der Teammanager die Zielsetzung. Nach der überzeugenden Vorstellung in der vergangenen Runde gibt es intern keinen Grund, vom eingeschlagenen Weg abzuweichen.