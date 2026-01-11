FC Blaubeuren jubelt im Finale – Olympia Laupheim muss sich beugen

Der Mühlen Sohn Cup in Blaustein hat sich an drei Tagen zu einem Hallenmarathon entwickelt, der keine Schonfrist kannte. Von den ersten Gruppenspielen am Freitag bis zum Finale am heutigen Sonntag blieb das Turnier geprägt von Tempo, klaren Ergebnissen und Momenten, in denen ein einziger Fehler alles kippen konnte. Am Ende stand der FC Blaubeuren ganz oben: Mit einem 2:1 im Finale gegen den FV Olympia Laupheim holte sich Blaubeuren den Turniersieg.
Finaltag mit 14 Minuten – die Halle wird zum Prüfstand
Am heutigen Sonntag stand der Finaltag an: 14 Minuten Spielzeit, vier Dreiergruppen, danach K.-o.-Spiele. Türkspor Neu-Ulm gewann die Gruppe 1 mit zwei Siegen (4:1 gegen SGM Senden-Ay, 2:1 gegen Asch-Sonderbuch). Die Gruppe 2 gehörte Olympia Laupheim, das zunächst 4:1 gegen Blaubeuren gewann und anschließend 3:2 gegen FKV/TSV Neu-Ulm II nachlegte. Die Gruppe 3 wurde von Srbija Ulm (zwei Siege) gewonnen, die Gruppe 4 von Aufheim Holzschwang, das mit 5:0 gegen Ljiljan Ulm begann und später Türkgücü Ulm 5:3 bezwang.
Viertelfinals: Nervenstärke entscheidet, Favoriten wackeln
In den Viertelfinals wurde sichtbar, wie schmal der Grat ist. Türkspor Neu-Ulm scheiterte an Blaubeuren mit 5:6 nach Neunmeterschießen. Olympia Laupheim setzte sich gegen Senden-Ay ebenfalls erst nach Neunmeterschießen durch (7:6). Türkgücü Ulm schlug Srbija Ulm 4:2, während Aufheim Holzschwang den FC Hüttisheim klar mit 4:0 stoppte.
Halbfinals: Zwei Duelle auf Messers Schneide
Die Halbfinals trieben die Spannung weiter. Blaubeuren rang Türkgücü Ulm mit 5:4 nach Neunmeterschießen nieder – ein Spiel, das in der Endphase nicht mehr nach Punkten, sondern nach Haltung roch. Olympia Laupheim gewann auch sein zweites K.-o.-Spiel im Neunmeterschießen: 8:7 gegen Aufheim Holzschwang. Zwei Siege vom Punkt – Laupheim trug die Last des Drucks, aber auch das Selbstbewusstsein des Überlebenden.
Platzierungsspiele: klare Sieger, knappe Kanten
Im Spiel um Platz drei setzte sich Türkgücü Ulm mit 3:2 gegen Aufheim Holzschwang durch. In der Trostrunde gewann Türkspor Neu-Ulm 6:1 gegen Srbija Ulm, Hüttisheim holte sich mit 6:2 gegen Senden-Ay einen deutlichen Erfolg. Im Spiel um Platz fünf drehte Hüttisheim das Duell gegen Türkspor Neu-Ulm im Neunmeterschießen: 5:4.
Finale: Blaubeuren bleibt standhaft und holt den Cup
Das Endspiel brachte schließlich Blaubeuren und Laupheim zusammen – zwei Wege, die unterschiedlicher kaum sein konnten: hier Blaubeuren mit dem Viertelfinal-Coup gegen Türkspor und dem Halbfinalsieg nach Neunmeterschießen, dort Laupheim als Finalist, der zweimal vom Punkt weiterkam. Im Finale aber setzte sich der FC Blaubeuren mit 2:1 durch.