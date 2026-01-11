FC Blaubeuren jubelt im Finale – Olympia Laupheim muss sich beugen

– Foto: FC Blaubeuren

Der Mühlen Sohn Cup in Blaustein hat sich an drei Tagen zu einem Hallenmarathon entwickelt, der keine Schonfrist kannte. Von den ersten Gruppenspielen am Freitag bis zum Finale am heutigen Sonntag blieb das Turnier geprägt von Tempo, klaren Ergebnissen und Momenten, in denen ein einziger Fehler alles kippen konnte. Am Ende stand der FC Blaubeuren ganz oben: Mit einem 2:1 im Finale gegen den FV Olympia Laupheim holte sich Blaubeuren den Turniersieg.

Finaltag mit 14 Minuten – die Halle wird zum Prüfstand

Am heutigen Sonntag stand der Finaltag an: 14 Minuten Spielzeit, vier Dreiergruppen, danach K.-o.-Spiele. Türkspor Neu-Ulm gewann die Gruppe 1 mit zwei Siegen (4:1 gegen SGM Senden-Ay, 2:1 gegen Asch-Sonderbuch). Die Gruppe 2 gehörte Olympia Laupheim, das zunächst 4:1 gegen Blaubeuren gewann und anschließend 3:2 gegen FKV/TSV Neu-Ulm II nachlegte. Die Gruppe 3 wurde von Srbija Ulm (zwei Siege) gewonnen, die Gruppe 4 von Aufheim Holzschwang, das mit 5:0 gegen Ljiljan Ulm begann und später Türkgücü Ulm 5:3 bezwang. Viertelfinals: Nervenstärke entscheidet, Favoriten wackeln

In den Viertelfinals wurde sichtbar, wie schmal der Grat ist. Türkspor Neu-Ulm scheiterte an Blaubeuren mit 5:6 nach Neunmeterschießen. Olympia Laupheim setzte sich gegen Senden-Ay ebenfalls erst nach Neunmeterschießen durch (7:6). Türkgücü Ulm schlug Srbija Ulm 4:2, während Aufheim Holzschwang den FC Hüttisheim klar mit 4:0 stoppte.