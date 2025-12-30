FC Blaubeuren: "Attraktiven Fußball spielen und oben mitspielen"

Der FC Blaubeuren hat sich in der Landesliga, Staffel 4, eindrucksvoll in der Spitzengruppe etabliert. Teammanager Darko Tomic spricht über einen schwierigen Saisonstart, eine außergewöhnliche Serie ohne Gegentor, personelle Rückschläge – und realistische Ambitionen für die Rückrunde.

Der FC Blaubeuren geht als Tabellenzweiter der Landesliga Staffel 4 in die Winterpause. Nach 17 absolvierten Spielen stehen 31 Punkte sowie ein Torverhältnis von 22:15 zu Buche. Nur Spitzenreiter Türkspor Neu-Ulm liegt mit 42 Punkten und lediglich elf Gegentoren vor den Blaubeurern. Für Teammanager Darko Tomic ist diese Ausgangslage bemerkenswert: „Sehr gut, mit dem zweiten Platz, nach so einem Start in die Saison und unsere Tabellenplatzierung jetzt“, bewertet er den bisherigen Verlauf.

Der Saisonbeginn verlief für den FC Blaubeuren alles andere als reibungslos. Umso höher ist aus Sicht der Verantwortlichen die Entwicklung zu bewerten, die das Team im Laufe der Hinrunde genommen hat.

Besonders herausragend war in der Hinrunde eine außergewöhnliche Serie in der Defensive. „Die Null-Serie mit 859 Minuten ohne Gegentor“ nennt Tomic als den Aspekt, der sogar die eigenen Erwartungen übertroffen hat. Mit insgesamt nur 15 Gegentoren stellt Blaubeuren eine der stabilsten Abwehrreihen der Liga und konnte sich damit auch in engen Spielen behaupten.

Personelle Probleme im Angriff

Dem defensiven Glanz stand jedoch ein erhebliches personelles Problem gegenüber. „Bei der Stürmerposition, weil alle drei Stürmer die ganze Vorrunde verletzt waren“, benennt Tomic offen den größten Schwachpunkt. Trotz dieser Einschränkung gelang es der Mannschaft, konstant zu punkten und sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Dass Blaubeuren trotz der Ausfälle im Angriff nur vier Niederlagen hinnehmen musste, unterstreicht den Wert der mannschaftlichen Geschlossenheit.

Ziele für die Rückrunde

Für den weiteren Saisonverlauf formuliert der Teammanager eine klare, aber realistische Zielsetzung: „Weiter attraktiven Fußball spielen und oben mitspielen bei den Tabellenplätzen.“ Die Ausgangslage erlaubt es dem FC Blaubeuren, ohne akuten Druck in die Rückrunde zu gehen und dennoch ambitioniert zu bleiben.

Strukturierte Winterpause ohne Extras

Die Winterpause ist klar definiert. „Vom 7.12.2025 bis zum 1.2.2026“, so Tomic. Besondere Maßnahmen oder außergewöhnliche Programmpunkte sind nicht geplant: „Nichts Spezielles, ganz normale Vorbereitung mit ein paar Testspielen.“ Der Verein setzt bewusst auf Kontinuität und Routine, um den Rhythmus für die Rückrunde zu finden.

Veränderungen im Kader

Personell wird es dennoch Anpassungen geben. „Modou Cessay beendet seine Karriere“, erklärt Tomic. Zudem verlässt Nikolaj Adlwarth den Verein „aus familiären und privaten Gründen“ und schließt sich einem Club in seiner Nähe an. Auch Adrian Skeja wird den FC Blaubeuren verlassen, „um Spielerfahrung zu sammeln“.

Klare Einschätzung im Titel- und Abstiegskampf

Im Meisterschaftsrennen zeigt sich Tomic eindeutig: „Türkspor wird Meister.“ Die Dominanz des Tabellenführers mit 13 Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage ist aus seiner Sicht ausschlaggebend. Im Tabellenkeller sieht er weniger Bewegung: „Die Mannschaften, die schon die ganze Zeit im Tabellenkeller sind“, werden seiner Einschätzung nach gegen den Abstieg kämpfen.