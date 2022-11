FC Blaubeuren ärgert den TSV Bad Boll

Bereits früh zu Beginn des Spiels setzte der FC Blaubeuren die Gäste unter Druck. Nach einem Foulspiel an Illir Tupella nahm sich Ivan Dujmovic dem Freistoß an und zirkelte die Kugel in der 9. Spielminute, gekonnt ins untere linke Eck.

Im Anschluss zeigte auch der TSV Bad Boll seine Offensivfähigkeiten und konnte nach einer schönen Flanke den Ball an die Latte setzen. Ebenso konnte eine hervorragende Vorlage in den 5-Meter-Raum des FC Blaubeuren nicht verwertet werden. Nach 29 Spielminuten sah der Unparteiische dann ein fragliches Handspiel. Marcel Mädel trat vom Punkt an und setzte die Kugel hinter Rudnicki in die Maschen. Erwähnenswert war ebenfalls ein schönes Kombinationsspiel des FC Blaubeuren, welches jedoch als Abseitsposition gewertet wurde. Zudem kam ein schöner Sololauf von Ozan Aras,, dessen Schuss nur ganz knapp das Tor verfehlte.

Mehr als ein Unentschieden sprang für die Favoriten aus Bad Boll nicht heraus.