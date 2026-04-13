FC Blau-Weiß Bellamont verliert Kellerduell in Erlenmoos

Im wichtigen Kellerduell musste sich der FC Blau-Weiß Bellamont auswärts bei der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen mit 0:2 geschlagen geben. In einer lange ausgeglichenen Partie fehlte den Gästen letztlich die nötige Durchschlagskraft im Angriff.

Die Begegnung begann verhalten, beide Teams standen defensiv stabil und ließen zunächst kaum Torchancen zu. So entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe, in dem klare Abschlüsse Mangelware blieben. Folgerichtig ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber den besseren Start: In der 56. Minute nutzte die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen die Gelegenheit zur 1:0-Führung durch einen Standard. Der FC Blau-Weiß Bellamont versuchte in der Folge, mehr Druck aufzubauen, kam jedoch nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor. Mehrere Gelbe Karten auf beiden Seiten unterbrachen zudem immer wieder den Spielfluss.