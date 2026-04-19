FC Blau-Weiß Bellamont dreht Spiel gegen Tabellenführer

Der FC Blau-Weiß Bellamont hat für eine echte Überraschung gesorgt und den Tabellenführer SV Baustetten mit 3:2 bezwungen. Vor heimischem Publikum zeigte die Mannschaft eine kämpferische Leistung und belohnte sich am Ende mit drei wichtigen Punkten.

Die Gäste aus Baustetten erwischten den besseren Start in die Partie und gingen in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Bellamont ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und arbeitete sich zunehmend ins Spiel. Kurz vor der Halbzeit gelang dann der verdiente Ausgleich: Mario Heckenberger traf in der 41. Minute nach einem Standard per Kopf zum 1:1.

Doch die Freude währte nicht lange. Noch vor dem Pausenpfiff schlug Baustetten zurück und stellte die 2:1-Führung wieder her. So ging es mit einem knappen Rückstand für den FC Blau-Weiß Bellamont in die Kabine.

Auch in der zweiten Hälfte blieb die Partie umkämpft. Bellamont investierte viel und wurde in der 74. Minute belohnt – wenn auch mit etwas Glück. Nach einer Rückgabe per Kopf landete der Ball im Tor der Gäste, wodurch der 2:2-Ausgleich zustande kam.

In der Schlussphase drängte Bellamont weiter nach vorne und zeigte großen Willen, das Spiel komplett zu drehen. Als sich bereits alles auf ein Unentschieden eingestellt hatte, fiel in der Nachspielzeit die Entscheidung: Ein weiter Einwurf flog Richtung Tor den der Gästetorwart mit den Fingerspitzen berührte und im Netz landet dass war das 3:2 für Bellamont in der 93. Minute.

Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Mit einer starken Moral und großem Einsatz sicherte sich der FC Blau-Weiß Bellamont einen überraschenden, aber nicht unverdienten Heimsieg gegen den Spitzenreiter.

Mit diesem Erfolg kann Bellamont Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben tanken und wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.