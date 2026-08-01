FC Blau-Gelb Asse rüstet für die Bezirksliga auf

Nach dem erfolgreichen Aufstieg aus der Nordharzliga arbeitet der FC Blau-Gelb Asse weiter an den Grundlagen für die neue Herausforderung auf Bezirksebene. Der Verein präsentiert mehrere Verstärkungen für die kommende Saison und setzt dabei auf eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Kräften.
Neu im Team ist unter anderem Justus Rosenau. Der 24-jährige Defensivspieler kommt vom BV Germania Wolfenbüttel und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Außenbahn eingesetzt werden. Rosenau entschied sich nach eigener Aussage für Blau-Gelb aufgrund des familiären Umfelds und des starken Zusammenhalts innerhalb der Mannschaft.
Bereits seit der Rückrunde der vergangenen Saison gehören Oula und Sylwester Schendzielorz zum Kader. Der 31-jährige Stürmer wechselte vom FC Wenden nach Asse und soll mit seiner Erfahrung für zusätzliche Qualität in der Offensive sorgen. Mittelfeldspieler Sylwester „Sylwi“ Schendzielorz kam vom SV Kralenriede und verstärkt das Zentrum der Blau-Gelben. Besonders die Möglichkeit, wieder unter Trainer Dennis Keihe zu spielen, spielte für ihn bei seiner Entscheidung eine Rolle.
Auch auf der Torhüterposition gibt es Verstärkung: Der 17-jährige Vito Evola wechselt von Eintracht Braunschweig zum Aufsteiger. Der junge Schlussmann möchte in Asse den nächsten Schritt machen und hinterließ bereits bei seinem Probetraining einen positiven Eindruck.
Für mehr Stabilität im Defensivbereich soll zudem Dorand Isufaj sorgen. Der 28-Jährige kommt vom SV Stöckheim und ist sowohl als Innenverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar. Isufaj sieht in Blau-Gelb eine neue Herausforderung und überzeugte sich nach kurzer Zeit von der Atmosphäre innerhalb des Teams.
Mit Burim Bajraktari kommt ein weiterer erfahrener Spieler hinzu. Der 35-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt vom KF Sharri Dortmund nach Asse und bringt Erfahrung sowie Zweikampfstärke mit. Er möchte seinen Teil dazu beitragen, dass sich die Mannschaft in der Bezirksliga etabliert.
Zudem rückt Yves „Ivan“ Shema aus der dritten Mannschaft in den Kader der ersten Herren auf. Der 23-jährige Angreifer kennt den Verein bereits und erfüllt sich mit dem Schritt in die Bezirksliga einen persönlichen Wunsch.