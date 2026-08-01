FC Blau-Gelb Asse rüstet für die Bezirksliga auf Sieben Neuzugänge für den Aufsteiger von NB · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Nach dem erfolgreichen Aufstieg aus der Nordharzliga arbeitet der FC Blau-Gelb Asse weiter an den Grundlagen für die neue Herausforderung auf Bezirksebene. Der Verein präsentiert mehrere Verstärkungen für die kommende Saison und setzt dabei auf eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Kräften.

Neu im Team ist unter anderem Justus Rosenau. Der 24-jährige Defensivspieler kommt vom BV Germania Wolfenbüttel und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Außenbahn eingesetzt werden. Rosenau entschied sich nach eigener Aussage für Blau-Gelb aufgrund des familiären Umfelds und des starken Zusammenhalts innerhalb der Mannschaft.

Bereits seit der Rückrunde der vergangenen Saison gehören Oula und Sylwester Schendzielorz zum Kader. Der 31-jährige Stürmer wechselte vom FC Wenden nach Asse und soll mit seiner Erfahrung für zusätzliche Qualität in der Offensive sorgen. Mittelfeldspieler Sylwester „Sylwi“ Schendzielorz kam vom SV Kralenriede und verstärkt das Zentrum der Blau-Gelben. Besonders die Möglichkeit, wieder unter Trainer Dennis Keihe zu spielen, spielte für ihn bei seiner Entscheidung eine Rolle. Auch auf der Torhüterposition gibt es Verstärkung: Der 17-jährige Vito Evola wechselt von Eintracht Braunschweig zum Aufsteiger. Der junge Schlussmann möchte in Asse den nächsten Schritt machen und hinterließ bereits bei seinem Probetraining einen positiven Eindruck.