FC Bitburg: Von fast tot bis in die Oberliga

Kein Wunder: Schließlich steht für den 36-Jährigen eine Zäsur an. Genauso wie sein Vater Walter, der als Vorsitzender aufhört, endet für ihn eine insgesamt sehr erfolgreiche Funktionärszeit. Der eine will rechtzeitig vor dem für Anfang 2026 geplanten, auf vier Jahre ausgelegten Umzug der Familie nach Japan (wo seine bei den US-Streitkräften angestellte Frau dann tätig ist) die Zukunftsweichen stellen. Der andere zieht sich nach insgesamt einem Vierteljahrhundert, davon rund acht Jahre an vorderster Front, im Vorstand des FCB zurück. Als Rentner möchte Neuerburg senior künftig einfach mehr Zeit für sich haben.