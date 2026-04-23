FC Bissendorf und SV 28 Wissingen bündeln Kräfte

– Foto: Bissendorf/Wissingen

Die beiden Nachbarvereine FC Bissendorf und SV 28 Wissingen gehen ab der Saison 2026/27 im Herrenbereich einen gemeinsamen Weg. Was im Jugendfußball bereits seit Jahren praktiziert wird, wird damit auf die nächste Ebene übertragen. Die Vereine reagieren damit auf veränderte Rahmenbedingungen im Amateurfußball, darunter sinkende Nachwuchszahlen und zunehmende Konkurrenz um Freizeit und Engagement.

Die künftige erste Mannschaft wird als gemeinsames Team antreten und soll sich leistungsorientiert ausrichten. Gleichzeitig bleiben die weiteren Mannschaften weiterhin in den jeweiligen Ortsteilen verankert, wo der Fokus auf Zusammenhalt und Vereinsleben gelegt wird. Die Verantwortlichen verstehen den Schritt als strategische Entscheidung mit Blick auf langfristige Perspektiven im lokalen Fußball.

Neuer Trainer soll Impulse setzen

An der Seitenlinie übernimmt Krenar Vokshi die Verantwortung für das neue Team. Unterstützt wird er von Stefan Wölfel und Philipp Schipmann, die Teil des Trainerteams werden. Damit setzen beide Vereine auf eine Mischung aus neuen Impulsen und bestehender Vereinsnähe.