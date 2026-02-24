FC Bissendorf Sieger bei der Ü32-Kreismeisterschaft Abonnement-Sieger „16“ überraschend entthront von Michael Eggert · Heute, 14:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Eine faustdicke Überraschung gab es bei der bei der vom TSV Wallenhorst veranstalteten diesjährigen der Ü-32-Hallen-Kreismeisterschaft.

Der FC Bissendorf schaltete bereits im Viertelfinale den hoch gehandelten Abonnement-Sieger und Top-Favoriten Spielverein 16 mit einen 4:0-Erfolg aus und gewann im Halbfinale gegen das Team des SSC Dodesheide mit 3:0 Toren.

Tobias Bußmann und Benjamin Möllers konnten "16" nicht vor dem Ausscheiden bewahren. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im Finale traf die Mannschaft um Torjäger Guido Gottwald und dem langjährigen Raspo-Urgestein Patrick Pieper auf den Hagener SV.

Lange in Grün jetzt in Rot: Patrik Pieper beim Sieger FC Bissendorf – Foto: Karl-Heinz Rickelmann