Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
FC Bissendorf Sieger bei der Ü32-Kreismeisterschaft
Eine faustdicke Überraschung gab es bei der bei der vom TSV Wallenhorst veranstalteten diesjährigen der Ü-32-Hallen-Kreismeisterschaft.
Der FC Bissendorf schaltete bereits im Viertelfinale den hoch gehandelten Abonnement-Sieger und Top-Favoriten Spielverein 16 mit einen 4:0-Erfolg aus und gewann im Halbfinale gegen das Team des SSC Dodesheide mit 3:0 Toren.
Tobias Bußmann und Benjamin Möllers konnten "16" nicht vor dem Ausscheiden bewahren. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann
Im Finale traf die Mannschaft um Torjäger Guido Gottwald und dem langjährigen Raspo-Urgestein Patrick Pieper auf den Hagener SV.
Lange in Grün jetzt in Rot: Patrik Pieper beim Sieger FC Bissendorf – Foto: Karl-Heinz Rickelmann
Durch Tore von Gohan Sagdic und Guido Gottwald siegte der FC Bissendorf im Endspiel mit 2:0 Toren gegen den Hagener SV, der durch den Ausfall ihres Torjäger Simon Holkenbrink allerdings personell gehandikapt antreten musste.