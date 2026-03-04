FC Bissendorf gewinnt Ü32-Hallenkreismeisterschaft

– Foto: Veranstalter

Der FC Bissendorf hat sich den Titel bei der Ü32-Hallenfußball-Kreismeisterschaft gesichert. Im Finale setzte sich die Mannschaft in Wallenhorst mit 2:0 gegen den Hagener SV durch. Nach drei Turniertagen mit Vor-, Zwischen- und K.-o.-Runde stemmten die Bissendorfer schließlich den Siegerpokal. Die beiden unterlegenen Halbfinalisten der SSC Dodesheide und Blau-Weiß Merzen belegten gemeinsam den dritten Platz.

Der Turniersieg des FC Bissendorf zeichnete sich bereits in den K.-o.-Spielen ab. Im Viertelfinale bezwang das Team den Titelträger der beiden vergangenen Jahre, Spielverein 16 Osnabrück, deutlich mit 4:0. Im Halbfinale folgte ein ebenso klares 3:0 gegen den SSC Dodesheide. Der Hagener SV hatte zuvor eine überzeugende Vor- und Zwischenrunde gespielt. Im Viertelfinale setzte sich die Mannschaft mit 1:0 gegen die Sportfreunde Lechtingen durch. Im Halbfinale folgte ein dramatischer Erfolg gegen BW Merzen, der erst im Neunmeterschießen mit 6:5 entschieden wurde.

Im Endspiel trafen schließlich die beiden konstantesten Mannschaften des Turniers aufeinander. Gökhan Sagdic und Carsten Gottwald erzielten die Treffer zum 2:0 und sicherten dem FC Bissendorf den Turniersieg. Mit dem Erfolg endete zugleich die Dominanz des Spielverein 16, der die Hallenkreismeisterschaft in den beiden Jahren zuvor gewonnen hatte.

– Foto: Veranstalter

Der abschließende Turniertag mit den sechzehn besten Teams bot erneut zahlreiche enge Begegnungen. Für Blau-Weiß Hollage und TuS Eintracht Rulle endete das Turnier nach der Zwischenrunde. Die Sportfreunde Lechtingen und der ausrichtende TSV Wallenhorst schieden im Viertelfinale aus. Besonders bitter verlief das Aus für den TSV Wallenhorst, der gegen BW Merzen nach einer 3:2-Führung kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassierte und anschließend im Neunmeterschießen unterlag. Bei der Siegerehrung erhielt der TSV Wallenhorst viel Anerkennung für die Organisation der Veranstaltung. Der Verein hatte die Ü32-Hallenfußball-Kreismeisterschaft bereits zum dritten Mal ausgerichtet. Neben den Spielen bot der Sonntag mit Cafeteria, Hüpfburg und Mal-Ecke auch ein Familienprogramm. NFV-Kreisvorsitzender Thorsten Krone würdigte den organisatorischen Aufwand des Ausrichters. Auch Norbert Steinkamp, Bürgermeister der Gemeinde Wallenhorst, hob die langjährige Tradition hervor. Der TSV richtet das Turnier bereits seit mehr als drei Jahrzehnten aus.

– Foto: Veranstalter

Turnierorganisator Dirk Nowak zeigte sich nach Abschluss der Veranstaltung zufrieden mit dem Verlauf der drei Tage. Sein Dank galt insbesondere den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, den Schiedsrichtern sowie den Sponsoren und Unterstützern. Zum Abschluss des Turniers wurde zudem eine Spende für soziale Projekte übergeben. Insgesamt 600 Euro gingen an den Förderverein der Heilpädagogischen Hilfe Wallenhorst sowie an den Verein Glücksbringer. Auch die vier erstplatzierten Mannschaften beteiligten sich an der Aktion und stellten ihre Siegerprämien für den guten Zweck zur Verfügung.

Statistik:

Viertelfinale

Hagener SV – SF Lechtingen 1:0

BW Merzen – TSV Wallenhorst 7:6 n. 9m.

Spielverein 16 – FC Bissendorf 0:4

SV Rasensport – SSC Dodesheide 0:3

Halbfinale

Hagener SV – BW Merzen 6:5 n. 9m.

FC Bissendorf – SSC Dodesheide 3:0

Endspiel

Hagener SV – FC Bissendorf 0:2