FC Bischofswiesen setzt ein Ausrufezeichen

Der Auftakt in die neue Saison brachte packende Spiele, spannende Duelle und überraschende Ergebnisse. FC Bischofswiesen präsentierte sich in Topform und dominierte ASV Piding mit einem deutlichen 4:0-Sieg. Ebenso überzeugend war der Auftritt von SG Schönau am Königssee und TSV Petting, die beide souveräne Siege einfuhren. Im torreichsten Spiel des Wochenendes lieferten sich SV Kirchanschöring II und BSC Surheim ein spektakuläres 3:3-Unentschieden. Defensive Stabilität zeigten hingegen SG SC Inzell / SC Weißbach und SV Laufen mit einem torlosen Remis.
Vorschau auf den 2. Spieltag:
Am kommenden Spieltag kommt es zum Gipfeltreffen zwischen SG Schönau am Königssee (Platz 2) und FC Bischofswiesen (Tabellenführer) – ein echtes Spitzenspiel! TSV Petting (3.) empfängt SV Kirchanschöring II (6.) und möchte seine Siegesserie fortsetzen. Für ASV Piding (14.) geht es gegen den formstarken TSV Bergen (4.) um wichtige Punkte, um den Fehlstart abzuwenden. Spannung versprechen auch die Duelle zwischen den punktgleichen Teams aus dem Mittelfeld, wie BSC Surheim (5.) gegen SC Vachendorf (12.).