Ligabericht

FC Bischofswiesen setzt ein Ausrufezeichen

Torfestival in Kirchanschöring: Sechs Treffer beim 3:3 gegen BSC Surheim

Der Auftakt in die neue Saison brachte packende Spiele, spannende Duelle und überraschende Ergebnisse. FC Bischofswiesen präsentierte sich in Topform und dominierte ASV Piding mit einem deutlichen 4:0-Sieg. Ebenso überzeugend war der Auftritt von SG Schönau am Königssee und TSV Petting, die beide souveräne Siege einfuhren. Im torreichsten Spiel des Wochenendes lieferten sich SV Kirchanschöring II und BSC Surheim ein spektakuläres 3:3-Unentschieden. Defensive Stabilität zeigten hingegen SG SC Inzell / SC Weißbach und SV Laufen mit einem torlosen Remis.

Sa., 16.08.2025, 17:00 Uhr
SC Vachendorf
SC VachendorfVachendorf
SG Schönau am Königssee
SG Schönau am KönigsseeSG Schönau
1
3
Abpfiff

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Kammer
DJK KammerDJK Kammer
TSV Petting
TSV PettingTSV Petting
1
3
Abpfiff

Do., 14.08.2025, 19:00 Uhr
SG SC Inzell / SC Weißbach
SG SC Inzell / SC WeißbachSG SC Inzell
SV Laufen
SV LaufenSV Laufen
0
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Hammerau
FC HammerauHammerau
TSV Bad Reichenhall
TSV Bad ReichenhallReichenhall
1
1
Abpfiff

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
TSV Bergen
TSV BergenTSV Bergen
SV Leobendorf
SV LeobendorfSV Leobendor
2
1
Abpfiff

Sa., 16.08.2025, 17:00 Uhr
FC Bischofswiesen
FC BischofswiesenBischofswies
ASV Piding
ASV PidingASV Piding
4
0
Abpfiff

Sa., 16.08.2025, 17:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör II
BSC Surheim
BSC SurheimBSC Surheim
3
3

Vorschau auf den 2. Spieltag:

Am kommenden Spieltag kommt es zum Gipfeltreffen zwischen SG Schönau am Königssee (Platz 2) und FC Bischofswiesen (Tabellenführer) – ein echtes Spitzenspiel! TSV Petting (3.) empfängt SV Kirchanschöring II (6.) und möchte seine Siegesserie fortsetzen. Für ASV Piding (14.) geht es gegen den formstarken TSV Bergen (4.) um wichtige Punkte, um den Fehlstart abzuwenden. Spannung versprechen auch die Duelle zwischen den punktgleichen Teams aus dem Mittelfeld, wie BSC Surheim (5.) gegen SC Vachendorf (12.).

