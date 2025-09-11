FC Bierstadt: Mit jungen Wilden stabil werden

Urteil steht noch aus: In Bierstadt ist der Blick auf die Tabelle derzeit nur bedingt aussagekräftig. Die Unterlagen des beim Stand von 5:1 abgebrochenen Auftaktspiels gegen Kelsterbach liegen dem Hessischen Fußballverband vor, ein Urteil steht wohl in der kommenden Woche an. Dadurch fehlt dem FCB, dem als Unbeteiligter die Punkte zufallen dürften, ein Sieg und der derzeitige zwölfte Platz trügt.

Akteure wie Paul Götz sind zu festen Größen gereift. Der 20-Jährige spielt seine dritte Saison in der „1a“ und hat sich trotz einiger Anfragen für Bierstadt entschieden. „Hier weiß ich, was ich bekomme, es ist eine Konstante für mich“, sagt Götz. „Wir sind ein junges Team mit flacher Hierarchie, das sich noch findet. Aber wir haben Potenzial, in Zukunft oben anzugreifen.“

Unabhängig davon arbeitet Trainer René Keutmann mit seiner Mannschaft weiter am eingeschlagenen Weg. Seit Jahren baut er auf junge Spieler aus der eigenen Jugend und Region. „Es war von Anfang an der Plan, mit jungen Spielern etwas aufzubauen“, erklärt er. Durch seine langjährige Arbeit im Jugendbereich habe er „nie den Kontakt zu Spielern verloren“, sodass manche auch über Umwege den Weg nach Bierstadt finden. „Wenn junge Spieler sehen, dass sie hier echte Einsatzzeiten bekommen, macht uns das attraktiv“, betont Keutmann.

Der Weg sei jedoch noch nicht abgeschlossen. Keutmann spricht von einer „Findungsphase“. Verletzungen und Urlaube hätten die Eingewöhnung erschwert. „Am Wochenende habe ich zum ersten Mal fast den kompletten Kader zur Verfügung“, freut er sich, mahnt aber zugleich: „Wir haben in der Vergangenheit schon Probleme mit Teams aus dem Tabellenkeller gehabt. Eltville wird kompakt verteidigen und auf Konter lauern. Da müssen wir hellwach sein.“ Das 2:2 in Diedenbergen zeige, dass die Richtung stimme. Götz ergänzt: „Wir verstehen uns super, auch wenn noch nicht alles perfekt läuft. Die Entwicklung ist da, und das wird sich bald in den Ergebnissen zeigen.“

Eltviller Initialzündung? Bei der Spvgg. Eltville sieht die Lage auf den ersten Blick düster aus: ein Punkt, Tabellenletzter. Doch der Sportliche Leiter Sven Klärner betont, dass die Mannschaft zuletzt Charakter bewiesen hat: „In Niederhöchstadt hat man gesehen, dass die Mentalität stimmt. Trotz kleinem Kader und ohne etatmäßigen Torhüter haben die Jungs alles gegeben und ein 0:0 erkämpft.“ Das sei ein Signal gewesen. „Zehn Prozent weniger und du verlierst solche Spiele. Die Moral stimmt, das muss in Punkte umschlagen“, erklärt Klärner. Mit Blick auf die Tabelle warnt er vor Schnellschüssen: „Wir haben erst ein Drittel bis zur Pause hinter uns. Panik bringt nichts. Mit neuem Trainer und neu formierter Mannschaft braucht man Zeit.“

Die Lage ist dennoch angespannt: Torhüter Moritz Walter ist gesperrt, Ersatz Noah Williams erneut verletzt. Klärner blickt aber nach vorne: „Wir beschäftigen uns mit uns selbst, wollen unser Spiel auf den Platz bringen. Dann können wir gegen jeden punkten.“





