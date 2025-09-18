FC Bierstadt hat noch 5:1 in petto, Erbenheim verliert am grünen Tisch

Wiesbaden. Die Gruppenliga-Tabelle hat für die Fußballer des FC Bierstadt noch ein schiefes Bild. Mutmaßlich kommt aus dem Auftaktspiel noch eine 5:1-Wertung hinzu. So stand es am 3. August gegen Türk Kelsterbach, ehe die Partie ein vorzeitiges Ende fand. Ein Gäste-Akteur soll verbal das Leben des Schiedsrichter-Assistenten bedroht haben. Der Fall liegt bei den Sportrichtern des Hessischen Fußball-Verbands (HFV), die kürzlich nochmals Stellungnahmen einholten. Ohne dem Urteil, das noch aussteht, vorgreifen zu wollen: Alles andere als eine Wertung für den unbeteiligten FCB wäre eine Überraschung.

Davon ausgehend, stünden dann in der Saison des Umbruchs statt zehn bereits 13 Zähler auf dem Konto. Am Sonntag (15.30 Uhr) steht für die junge Formation von Trainer René Keutmann bei Aufsteiger SKG 23 Wiesbaden, den die Bierstadter im diesjährigen Pokalfinale durch vier Tore von Roan Heller (jetzt TuS Hornau) mit 4:2 bezwungen hatten, die nächste Prüfung im Reifeprozess an. Der voranschreiten wird, da ist sich Keutmann sicher. Er ist „felsenfest“ davon überzeugt, dass die Mannschaft, zu der am Sonntag auch wieder Max Kruse und Gentrit Haxhosaj zählen, in den Modus „Punkte sammeln“ kommt und nicht in den Strudel der unteren Zone mit bis zu maximal fünf Absteigern gerät.

Doch der Weg zum steten Abstand von der Abstiegszone erfordere zwei, drei wöchentliche Übungseinheiten und schnelle Lernfortschritte, weiß der FCB-Coach. Und scheut sich nach sieben Gegentoren im Anschuss an ruhende Bälle auch nicht davor, als Gegenmaßnahme auch mal in die Fußball-Mottenkiste zu greifen. Statt Raumdeckung im Strafraum genaue Zuordnung durch Manndeckung, heißt in dieser Hinsicht Keutmanns Zauberwort, der mit seinem „Co“ Gert Kramp die Gesamtentwicklung vorantreibt.

Auch in puncto Körperlichkeit und Tempo. Zwei Faktoren, die in der Gruppenliga unverzichtbar sind, um sich in sicheren Gefilden zu etablieren. Kapitän und Torgarant Gerit Wintermeyer geht als Erfahrener vorneweg, auch Moritz Meister gehört zu den Gestandenen. Die junge Garde um die kurzfristig noch aus Wörsdorf gekommenen Niklas Muschter, Janik Siebenkittel und Kai Krambo – das Trio kannte schon vor dem Wechsel die bereits zum Kader zählenden FCB-Youngster – will ihr Potenzial zur Geltung bringen. Paul Kerschbaum und der aus Ingelheim nach Wiesbaden gezogene Nando Sousa de Brito stehen weiter exemplarisch für den Kreis der vielversprechenden Jungen. Auf die am Sonntag mit der SKG 23 ein Gegner wartet, der neben Marcus Weinhardt und Yusuf Ürel weitere Gestandene in seinen Reihen weiß. Und kürzlich auf der Trainerposition von Amin Ahmed zu Efkan Yildiz einen Wechsel vollzogen hat.

Erbenheimer 3:3 in 3:0 für Nied umgewandelt

Derweil wird die Partie des ersten Spieltags zwischen dem SV Erbenheim und Alemannia Nied (Endstand 3:3) im Nachhinein mit 3:0 für Nied gewertet. Für Erbenheim ist es doppelt ärgerlich. Sie hatten einen Spieler rechtzeitig freigeholt, aber die Freigabe nicht an die Passstelle weitergegeben. So war der Spieler nicht spielberechtigt und die Punkte gehen rückwirkend an Nied, bestätigt Klassenleiter Dirk Webert die Entscheidung als rechtskräftig. Mit dem Schwung des 2:1-Pokalcoups gegen den SV Wiesbaden geht es nun für den SVE zur Spvgg. Eltville (So., 15 Uhr), die durch ein 0:3 beim FSV Oberwalluf aus dem Kreispokal ausgeschieden ist.