FC Bierstadt: Gute Integration, aber schwankende Leistungen

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: FC Bierstadt. Zum Gruppenligisten hat uns Rene Keutmann, Trainer in Bierstadt, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung im Team ist gut, die neuen Spieler (immerhin sind zehn Spieler im Sommer gewechselt und wir haben 13 neue Spieler geholt) wurden sehr gut aufgenommen und im Verein bestens integriert worden. Die Charaktere sind entscheidend um ein Team zu bilden nd da wurde im Vorfeld auch geachtet."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Zu Saisonbeginn zeigten wir gute Spiele und holten die ersten Punkte. Die junge Mannschaft zeigte Spielfreude und setzte die Vorgaben sehr gut um, so dass wir uns schnell einen Platz im Mittelfeld der Tabelle sichern konnten. Was hingegen nicht optimal lief, waren in der Folgezeit schwankende Leistungen, gerade die Heimspiele verliefen nicht nach unseren Vorstellungen und wir wurden dem eigenen Anspruch den wir als Trainer und die Spieler haben nicht gerecht. Das wollen wir in der Rückrunde verbessern."

Was lief gut und was lief schlecht?

Was hat sich im Vergleich zur Vorsaison geändert?

"Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir uns nochmals verjüngt, dies wiederum erhöhte das Spieltempo, welches sich im Training und Spiel bemerkbar machte. Außerdem merkt man eine klare Qualitätssteigerung in der Breite unseres Kaders."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Leider müssen wir den Abgang von Quirin Wimmer hinnehmen, der zum Ligakonkurrenten SV Niedernhausen wechselt. Auf der Zugangsseite freuen wir uns unseren alten Weggefährten Lars Machenheimer bekommen zu haben, welcher die Option im Torwartspiel erhöhen wird."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Unser erstes Ziel ist es, so schnell wie möglich die 44-Punkte-Marke zu erreichen, um den Klassenerhalt abzusichern. Alles Weitere schauen wir dann von Spiel zu Spiel."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Der VFB Unterliederbach hat sich ganz oben festgesetzt, aber der FC Eddersheim und auch der SC Offheim haben Potenzial bei der Vergabe ein Wörtchen mitzureden. Die Gruppenliga ist all die Jahre ein Haifischbecken, mit fünf Absteigern brutal das sagt über die Spannung schon alles aus. Jedes Team will da nicht reinrutschen, deshalb erlaube ich mir hierzu keine Festlegungen."

