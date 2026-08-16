FC Bienwald Kandel dreht auf, FV Dudenhofen top

Vor 125 Zuschauern erwischte der FV Dudenhofen einen perfekten Start. Max Lichti brachte die Gastgeber bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung und legte in der 18. Minute das 2:0 nach. Lange blieb es bei diesem Spielstand, ehe Irfan Catovic in der 76. Minute auf 3:0 erhöhte. Max Lichti setzte in der 84. Minute den Schlusspunkt und machte mit seinem dritten Treffer das 4:0 perfekt. In der 87. Minute sah Deniz Darcan von der SG Eintracht Bad Kreuznach zudem Gelb-Rot.

Vor 50 Zuschauern erwischte der SC 07 Idar-Oberstein den besseren Start. Luca Heiler brachte die Gäste bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Führung. Danach dauerte es bis zur 69. Minute, ehe Alessandro Marino auf 2:0 erhöhte. Florian Zimmer machte in der 81. Minute mit dem 3:0 den Auswärtserfolg perfekt.

FC Basara Mainz – TB Jahn Zeiskam 2:1

Vor 200 Zuschauern ging TB Jahn Zeiskam in der 63. Minute durch Jannis Fetzner mit 1:0 in Führung. Der FC Basara Mainz bewies jedoch in der Schlussphase Moral. Johannes Gansmann erzielte in der 86. Minute den 1:1-Ausgleich. Damit war die Partie aber noch nicht entschieden: In der 90.+3. Minute traf Zen Sakatsume zum 2:1 und sorgte für den späten Sieg der Mainzer.

TuS 04 Hohenecken – SV Alemannia Waldalgesheim 2:2

Vor 105 Zuschauern erwischte der TuS 04 Hohenecken den besseren Start. Daniel Braun unterlief in der 14. Minute ein Eigentor zum 1:0. In der 71. Minute erhöhte Enrico Wolf auf 2:0. Der SV Alemannia Waldalgesheim gab sich damit jedoch noch nicht geschlagen. Manel Goncalves verkürzte in der 77. Minute auf 1:2, ehe Aiman Abdelaali in der 89. Minute tatsächlich noch der 2:2-Ausgleich gelang.

SV Viktoria Herxheim – TuS Marienborn 2:3

Vor 100 Zuschauern ging der TuS Marienborn in der 37. Minute durch Meikel Melament mit 1:0 in Führung. Moritz Freisler erhöhte in der 55. Minute auf 2:0. Der SV Viktoria Herxheim kämpfte sich jedoch zurück. Tim Peter Dahl verkürzte in der 63. Minute auf 1:2 und erzielte in der 79. Minute auch den 2:2-Ausgleich. Doch in der Nachspielzeit schlug der TuS Marienborn noch einmal zu: Armin Daniel Paulus traf in der 90. Minute zum 3:2.

SV Steinwenden – FK Pirmasens II 2:0

Vor 105 Zuschauern blieb die Partie lange ohne Treffer. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung zugunsten des SV Steinwenden. Jan-Luca Fadel erzielte in der 76. Minute das 1:0, ehe David Höft in der 87. Minute auf 2:0 erhöhte und damit den Sieg perfekt machte.

SV 1950 Büchelberg – SG Hüffelsheim 1:4

Vor 240 Zuschauern erwischte der SV 1950 Büchelberg den besseren Start. Kazuaki Nishinaka brachte die Gastgeber in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. Die SG Hüffelsheim antwortete jedoch schnell: Simon Scherer erzielte in der 17. Minute den 1:1-Ausgleich. Nach der Pause drehte die SG die Partie. Mostafa El-Haiwan traf in der 67. Minute zum 2:1, ehe Simon Scherer in der 83. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 erhöhte. Leon Kern setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 4:1.

VfR Baumholder – FC Bienwald Kandel 1:5

Vor 190 Zuschauern ging der FC Bienwald Kandel in der 15. Minute durch Maximilian Krämer mit 1:0 in Führung. In der 36. Minute fiel der Ausgleich durch ein Eigentor von David Hochdörffer. Nach der Pause nahm die Partie eine klare Richtung. Kiron Eppel brachte Kandel in der 72. Minute erneut mit 2:1 in Führung, ehe Maximilian Krämer nur zwei Minuten später auf 3:1 erhöhte. Bastian Barnick sorgte in der 80. Minute für das 4:1, bevor Nathan Ikubu in der 84. Minute mit dem 5:1 den deutlichen Auswärtssieg besiegelte.