FC Biel alleine an der Spitze - unentschieden im Spitzenkampft

Im Spitzenkampf der bisher Ungeschlagenen trennten sich der SC Düdingen und der FFV Basel mit 2:2. Nutzniesser ist der FC Biel, welcher nach dem 2:0 Sieg gegen den FC Vuisternens/Mézières mit dem Punktemaximum von der Tabellenspitze grüsst. Als wäre das nicht schon gut genug, wurde vor einer Woche auch der FC Solothurn - notabene ein Team aus der NLB - mit 1:0 aus dem Pokal gekegelt. Ein Saisonstart nach Mass, nach zuletzt schwierigen Jahren. Weiterhin überraschen starke Aufsteiger in der Gruppe 1. Der FC Brig-Glis gewinnt gegen die bisher grösste Enttäuschung der Liga - den FC Luzern Frauen - mit 2:1. Die Luzernerinnen sind somit zusammen mit den welschen Teams von FC Vuisternens und US Terre Sainte noch ohne Punkte. Zu den Spielen:
Nach dem souveränen Sieg im Cup gelingt dem FC Brig-Glis auch gegen den FC Luzern Frauen ein gutes Spiel. Kurz vor der Pause (42. Minute) brachte Anna Grün das Heimteam in Führung. Nur zwei Minuten später glich Elena Lötscher für Luzern bereits aus und sorgte dafür, dass die Seiten mit einem 1:1 Zwischenresultat gewechselt wurden. In der zweiten Halbzeit sicherte Dominique Zuber den Sieg für Brig-Glis. Sie traf in der 55. Minute zum 2:1. Für Zuber ist das bereits der 3. Saisontreffer. Sie steht für einen super Start des Aufsteigers aus dem Wallis.
Im Spitzenspiel in der Frauen 1. Liga Gruppe 1 trennten sich der SC Düdingen und der FFV Basel nach einem animierten Spiel mit 2:2. Juliana Gütermann brachte Basel in der 21. Minute mit einem Freistoss in Führung. Kurz vor der Pause kündigte sich der Ausgleich an. Doch Jacquat konnte einen Elfmeter nicht verwerten, sodass der FFV das 0:1 in die Pause brachte. Düdingen kämpfte sich zurück, und Mona Hunziker glich in der 56. Minute aus. Doch bereits 6 Zeigerumdrehungen später war es Mina El Hamzaoui die den alten Abstand wieder herstellte und das 1:2 für die Gäste aus Basel erzielte. Bereits zwei Minuten später hatte Tania Alexandra Santos Neves eine Antwort bereits. Sie erzielte nach einem Freistoß den Ausgleich. In den Schlussphase hatten die Gäste nochmals Torchancen um das Spiel auf Ihre Seite zu zwingen, doch am Ende blieb es beim Remis.
In einem packenden Westschweizer-Derby trafen US Terre Sainte und FC Lausanne-Sport aufeinander. Die Gäste gingen dabei dreimal durch Ferreira Barbosa in Führung. Das erste Mal bereits in der 2. Minute. Doch nur eine Minute später glich Hannah Poacher zum ersten Mal aus. Barbosa brachte Lausanne erneut in der 35. Minute in Führung, doch Poacher antwortete kurz vor der Halbzeit mit ihrem zweiten Treffer. Im zweiten Durchgang sicherte Barbosa mit ihrem dritten Tor in der 65. Minute den 3:2-Sieg für Lausanne.
Erster Saisonpunkt für die Aufsteiger aus Basel gibt es beim Duell zwischen dem FC Renens und dem FC Concordia Basel. In der 42. Minute erzielte Alison Germanier das erste Tor für Renens. Doch nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff glich Chiara Leimgruber für Basel aus und sicherte den Gästen einen Punkt.
Keinen Sieger auch im Spiel zwischen dem Luzerner SC und dem SV Sissach. Sirin Meier brachte die Gastgeberinnen in der 19. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. In der zweiten Halbzeit glich Svenja Zengaffinen für Sissach per Elfmeter in der 65. Minute aus. Der SV Sissach bleibt somit ohne Niederlage und auch der Aufsteiger aus Luzern kann den Vorsprung auf den Stadtrivalen um einen Punkt ausbauen.
Der FC Biel-Bienne gab sich gegen den FC Vuisternens/Mézières keine Blösse und setzte sich mit 2:0 durch und siegte damit zum dritten Mal im dritten Saisonspiel. Céline Bigler traf in der 16. Minute zur Führung. Emma Giezendanner erhöhte in der 76. Minute auf 2:0 und sicherte den verdienten Sieg.
Die Zahlen und Fakten zum Spieltag:
Luzerner SC – SV Sissach 1:1
Luzerner SC: Celine Küttel, Nadja Lanz, Lisa Zihlmann, Jasmine Imboden, Gina Marie Hartig, Nathalie Schenk, Sirin Meier, Flora Bieri, Viviane Stutz, Noelja Bättig, Alina Grüter - Trainer: Sevim Irmak
SV Sissach: Vicky Buceta Barrio, Ramona Hasler, Tara Laura Tharithanwa Rudin, Sarina Grieder, Maria Enz, Arianna Farinha Sierra, Anja Saam, Neslihan Aktas, Svenja Zengaffinen, Lahouna Kara, Cheyenne Kuster - Trainer: Patrick Ivanovic - Trainer: Michel Meier
Tore: 1:0 Sirin Meier (19.), 1:1 Svenja Zengaffinen (65. Foulelfmeter)
SC Düdingen – FFV Basel 2:2
SC Düdingen: Ophelie Bourgeois, Ronja Brüllhardt, Larissa Loretan, Lena Maria Schneuwly, Martina Suter, Lola Corminboeuf, Léa Beccarelli (61. Tania Alexandra Santos Neves), Cassy Jacquat (81. Lena Hirter), Mona Hunziker (60. Marie Humbert), Léana Monnard (46. Sofia Rocha Fernandes) (50. Sofia Rocha Fernandes), Melissa Macheret - Trainer: Alex Reidy - Trainer: Juan Carlos Tapia
FFV Basel: Aurora Rigo, Chiara Zollino (54. Sarah Leupi), Ana Mentlik, Alessia Varvicchio (76. Aline Schüpbach), Juliana Gütermann, Flurina Vonmoos, Oxana Messerli (46. Laura Di Bella), Annina Bard (46. Samira Wyden), Caren Holzenkamp, Michelle Probst, Vera Gysin (60. Mina El Hamzaoui) - Trainer: Andy Jurt
Tore: 0:1 Juliana Gütermann (21.), 1:1 Mona Hunziker (56.), 1:2 Mina El Hamzaoui (62.), 2:2 Tania Alexandra Santos Neves (64.)
Besondere Vorkommnisse: Cassy Jacquat (SC Düdingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (43.).
US Terre Sainte – FC Lausanne-Sport 2:3
US Terre Sainte: Cassandra Dousse, Evie Butcher, Kaia Camp, Emma Helmers, Jenna Bauld, Nora Bria, Chiara Delsaut, Natalie Colman, Agata Capobianco, Mica Varnish, Hannah Poacher
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Charlotte Martin, Sonia Mruk Teixeira, Tina Wüthrich, Maeva Lebet, Léa Fernandes, Jenny Geiser, Shirley Ahinoa De la Cadena Bazurto, Rosalie Jules, Diana Sofia Ferreira Barbosa, Aminha Sherifi - Trainer: Fabien Lacroix
Tore: 0:1 Diana Sofia Ferreira Barbosa (2.), 1:1 Hannah Poacher (3.), 1:2 Diana Sofia Ferreira Barbosa (35.), 2:2 Hannah Poacher (41.), 2:3 Diana Sofia Ferreira Barbosa (65.)
FC Biel-Bienne – FC Vuisternens/Mézières 2:0
FC Biel-Bienne: Anna Stegemann, Annic Born, Aline Zimmermann, Chiara Affolter, Lucia Leiser, Anaïs Gygax, Carina Gerber, Melanie Läderach, Jennifer Bärtschi, Céline Bigler, Léonor Saillant - Trainer: Marcello Conti - Trainer: Sandra Delaprez Bachmann - Trainer: Janique Fretz
FC Vuisternens/Mézières: Megan Haymoz, Emma Conus, Manon Saugy, Mara Loureiro Oliveira, Larissa Page, Maiwenn Garressus, Dorly Monney, Jessica Conus, Raffaela Schiliro, Melinda Sallin, Kosovare Kastrati - Trainer: Christian Scarfo
Tore: 1:0 Céline Bigler (16.), 2:0 Emma Giezendanner (76.)
FC Brig-Glis – FC Luzern Frauen 2:1
FC Brig-Glis: Camille Salamin, Stella Spennato, Maelle Antoniazzi, Victoria Godwin, Lara Salzmann, Nina Escher, Anna Grün, Dominique Zuber, Larissa Manz, Rebecca Roten, Chiara Noemie Tenud - Trainer: Martin Lengen
FC Luzern Frauen: Corina Widmer, Lara Peter, Jessica Rebelo Pereira, Claire Alexander, Filipa Rodrigues Da Silva, Lea Bucher, Melisa Nimanaj, Diana Delolli, Eliana Selmonaj, Kim Shortiss, Elena Lötscher - Trainer: Michelle Fussen - Trainer: Antonio de Oliveira
Tore: 1:0 Anna Grün (42.), 1:1 Elena Lötscher (44.), 2:1 Dominique Zuber (55.)
FC Renens – FC Concordia Basel 1:1
FC Renens: Melissa Vero, Laurène Gras, Alexandra Behringer, Romane Gaudin, Ania Romualdo, Inès Abetel, Morgane Monnard, Clara Maiorano, Celine Birchmeier, Ana Jesic, Alison Germanier - Trainer: Pierre Alain Brülhart
FC Concordia Basel: Noemi Christ, Melanie Frei, Louise Schmid, Anna Khoury, Cynthia Lemblé, Adélicia Forest, Géraldine Fellmann, Chiara Leimgruber, Laura Oeschger, Albana Rushiti, Sara Mezni - Trainer: Kail Halimi
Tore: 1:0 Alison Germanier (42.), 1:1 Chiara Leimgruber (50.)