FC Biel alleine an der Spitze - unentschieden im Spitzenkampft

Im Spitzenkampf der bisher Ungeschlagenen trennten sich der SC Düdingen und der FFV Basel mit 2:2. Nutzniesser ist der FC Biel, welcher nach dem 2:0 Sieg gegen den FC Vuisternens/Mézières mit dem Punktemaximum von der Tabellenspitze grüsst. Als wäre das nicht schon gut genug, wurde vor einer Woche auch der FC Solothurn - notabene ein Team aus der NLB - mit 1:0 aus dem Pokal gekegelt. Ein Saisonstart nach Mass, nach zuletzt schwierigen Jahren. Weiterhin überraschen starke Aufsteiger in der Gruppe 1. Der FC Brig-Glis gewinnt gegen die bisher grösste Enttäuschung der Liga - den FC Luzern Frauen - mit 2:1. Die Luzernerinnen sind somit zusammen mit den welschen Teams von FC Vuisternens und US Terre Sainte noch ohne Punkte. Zu den Spielen:

Nach dem souveränen Sieg im Cup gelingt dem FC Brig-Glis auch gegen den FC Luzern Frauen ein gutes Spiel. Kurz vor der Pause (42. Minute) brachte Anna Grün das Heimteam in Führung. Nur zwei Minuten später glich Elena Lötscher für Luzern bereits aus und sorgte dafür, dass die Seiten mit einem 1:1 Zwischenresultat gewechselt wurden. In der zweiten Halbzeit sicherte Dominique Zuber den Sieg für Brig-Glis. Sie traf in der 55. Minute zum 2:1. Für Zuber ist das bereits der 3. Saisontreffer. Sie steht für einen super Start des Aufsteigers aus dem Wallis. Im Spitzenspiel in der Frauen 1. Liga Gruppe 1 trennten sich der SC Düdingen und der FFV Basel nach einem animierten Spiel mit 2:2. Juliana Gütermann brachte Basel in der 21. Minute mit einem Freistoss in Führung. Kurz vor der Pause kündigte sich der Ausgleich an. Doch Jacquat konnte einen Elfmeter nicht verwerten, sodass der FFV das 0:1 in die Pause brachte. Düdingen kämpfte sich zurück, und Mona Hunziker glich in der 56. Minute aus. Doch bereits 6 Zeigerumdrehungen später war es Mina El Hamzaoui die den alten Abstand wieder herstellte und das 1:2 für die Gäste aus Basel erzielte. Bereits zwei Minuten später hatte Tania Alexandra Santos Neves eine Antwort bereits. Sie erzielte nach einem Freistoß den Ausgleich. In den Schlussphase hatten die Gäste nochmals Torchancen um das Spiel auf Ihre Seite zu zwingen, doch am Ende blieb es beim Remis.

In einem packenden Westschweizer-Derby trafen US Terre Sainte und FC Lausanne-Sport aufeinander. Die Gäste gingen dabei dreimal durch Ferreira Barbosa in Führung. Das erste Mal bereits in der 2. Minute. Doch nur eine Minute später glich Hannah Poacher zum ersten Mal aus. Barbosa brachte Lausanne erneut in der 35. Minute in Führung, doch Poacher antwortete kurz vor der Halbzeit mit ihrem zweiten Treffer. Im zweiten Durchgang sicherte Barbosa mit ihrem dritten Tor in der 65. Minute den 3:2-Sieg für Lausanne. Erster Saisonpunkt für die Aufsteiger aus Basel gibt es beim Duell zwischen dem FC Renens und dem FC Concordia Basel. In der 42. Minute erzielte Alison Germanier das erste Tor für Renens. Doch nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff glich Chiara Leimgruber für Basel aus und sicherte den Gästen einen Punkt.