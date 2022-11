FC Bergalingen zieht FC Bad Säckingen mit Intensität den Zahn

Blau-Weiß Murg hätte sich mit einem Sieg in Wutöschingen bis auf einen Punkt an den ersten Platz heranpirschen können. Das ließ sich auch gut an: Obwohl die Heimelf im defensiven 5-4-1-System spielte, ging Murg durch ein schönes Tor von Jason Cerimi und einen direkt verwandelten Freistoß von Spielertrainer Alija Kapidzija mit 2:0 in die Pause.

Nach dem Wechsel hatte Francesco Lo Presti sogar das 3:0 auf dem Fuß. „Damit wäre die Messe gelesen gewesen“, so Kapidzija. Stattdessen glückte Wutöschingen per Handelfmeter der Anschlusstreffer und zehn Minuten darauf per Standard der Ausgleich. „Das 2:2 ist enttäuschend“, befand Kapidzija, mochte aber keinen Vorwurf an seine Mannschaft richten. Dennoch forderte er sechs Punkte in den letzten zwei Spielen vor der Winterpause.

Bergalingen gewinnt „attraktives Derby“ gegen Bad Säckingen

Im Lokalderby behielt Aufsteiger FC Bergalingen auf eigenem Platz mit 4:1 die Oberhand über Bad Säckingen. „Ein rassiges, sehr attraktives Derby“ hatte der Bergalinger Coach Matthias Hertweck gesehen, „mit einem mutigen FC Bad Säckingen. Da war richtig Feuer drin!“ Allerdings musste Bad Säckingen bereits in der elften Minute Abwehrspieler Nico Kunzelmann auswechseln, der sich das Knie verdreht hatte. Trotzdem zeigten die Gäste das reifere Spiel, hatten das Match unter Kontrolle und gingen nach einem Eckball durch Dylan Walter in Führung.

„Es waren zwei verschiedene Halbzeiten“, befand Gästetrainer Clemens Bauer. Nachdem seine Elf im ersten Durchgang dominiert hatte, riss Bergalingen nach der Pause das Heft an sich. „Sie haben uns mit der Intensität den Zahn gezogen und uns niedergekämpft.“ Hertweck bestätigte die Einschätzung. Er hatte seiner Mannschaft in der Kabinenansprache mitgegeben, wie sie sich befreien könne, und „das hat sie voller Überzeugung und eindrucksvoll umgesetzt“.

Nach der Niederlage gab Bauer seiner Hoffnung Ausdruck, dass sein Team im kommenden Spiel wieder in die Erfolgsspur finde: „Es scheint uns gutzutun, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Nach den Siegen in den vorigen zwei Heimspielen wollen wir nun gegen Waldhaus gewinnen.“