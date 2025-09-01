Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach dem Anstoß benötigte der FC Bergalingen nur eine Viertelstunde, um 3:0 in Führung zu liegen. – Foto: Achim Keller
FC Bergalingen zeigt sich bei hohem Auftaktsieg hellwach
In der Fußball-Kreisliga A Ost siegt der FC Bergalingen mit 5:1 unerwartet deutlich über den SV 08 Laufenburg II.
Der FC 08 Bad Säckingen schnuppert trotz langer Unterzahl am Sieg beim VfB Waldshut.
Die Weststaffel eröffnete mit "einem Derby wie aus dem Bilderbuch". So zumindest beschrieb Kai Asal vom SV Eichsel das Duell gegen den SV Karsau (4:5). "Da wurde alles geboten, was Fußball zu bieten hat!" Trotz der 4:5-Heimniederlage zeigte sich der Co-Trainer des erkrankten Torsten Grießhammer vom Nachbarschaftsduell begeistert. Gästetrainer Cliff Kiefer sagte: "Wie immer gegen Eichsel war es sehr aufregend, mit vielen Toren, und diesmal konnten wir es für uns entscheiden."
Asal und Kiefer stimmten in der Beurteilung der Partie komplett überein: Karsau dominierte das Spiel, Eichsel setzte auf schnelles Umschaltspiel, lauerte auf Fehler der Gäste und wusste diese zu nutzen. "In der ersten Halbzeit ist uns das besser gelungen", schränkte Asal ein. Seine Mannschaft ging zweimal in Führung, aber Karsau glich jeweils aus und zog im zweiten Spielabschnitt auf 4:2 davon. Eichsel ließ nicht locker und netzte in der Schlussphase zweimal ein – 4:4. In der 90. Minute glückte Pascal Zumkeller per Freistoß das 5:4-Siegtor für Karsau.