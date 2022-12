FC Bergalingen verzweifelt vor dem Geißlinger Tor

Matthias Hertweck, der Trainer des FC Bergalingen, nahm es mit Humor: „Ich muss schmunzeln – es ist aberwitzig, dass wir dieses Spiel mit 0:3 verlieren.“ In Geißlingen präsentierte sich der Aufsteiger als ebenbürtiger Gegner und hätte nach Hertwecks Ansicht ein Remis verdient gehabt. „Aber Geißlingen war effektiver vor dem Tor“, erklärte der Coach und zählte die Chancen seines Teams auf: „Pfostenschuss, Lattenschuss, auf der Linie geklärt, dem Torwart ins Gesicht geschossen – im Sturm war der Wurm drin. Wir hätten noch den ganzen Abend spielen können, es wäre kein Tor gefallen.“

Wenigstens hätte seine Mannschaft mit einer ansprechenden Leistung das Gesicht gewahrt. Bergalingen verabschiedete sich somit nach fünf Siegen in Serie mit zwei Niederlagen (in der Vorwoche 2:4 in Weizen) aus dem Jahr. Hertweck: „Das hört sich negativ an, aber die zwei Spiele werden rasch abgehakt sein.“

Murg bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen

Der SV Blau-Weiß Murg lag zur Pause gegen den Abstiegskandidaten Horheim-Schwerzen mit 0:1 zurück. „Der Gegner hat sich hinten hineingestellt und auf Konter gelauert“, berichtete Spielertrainer Alija Kapidzija, „und hat das recht gut gemacht.“ In der zweiten Halbzeit drehten die Murger aber die Partie. „Die Boxbesetzung war diesmal nicht ganz so gut wie in der Vorwoche“, sagte Kapidzija, „aber am Ende war es ein verdientes 4:1.“

Womit sein Team dem Spitzenreiter Höchenschwand-Häusern bis auf einen Punkt auf die Pelle rückte. Hätte die SG in Stühlingen nicht in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer erzielt, wäre für Murg sogar die Tabellenführung drin gewesen. Kapidzija freute sich trotzdem: „Wir haben alles wieder in der eigenen Hand.“

Wallbach beklagt widrige Platzverhältnisse